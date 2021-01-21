Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук

Процес односторонньої передачі полонених українців голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" народному депутатові Віктору Медведчуку зупинений. Літак з ними не вилетів з ОРДЛО.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Це питання вже зупинилося, і дуже просто. Той літак, який мав привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає палива чи ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить у літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру? Це ж не просто подорож на конях - це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять із Донецька до Ростова-на-Дону, потім із Ростова-на-Дону до Мінська, а потім із Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, 16 січня в ОРДЛО анонсували односторонню передачу полонених Україні, однак конкретну дату не називали. Передача людей мала відбутися голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" народному депутатові Віктору Медведчуку.

За словами омбудсмана Людмили Денісової, з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію найближчим часом мали передати дев'ятьох осіб, які незаконно утримуються бойовиками. Прізвища полонених Денісова не назвала, але зазначила, що всі вони - громадяни України.

У Міністерстві закордонних справ заявили про порушення усталених механізмів звільнення утримуваних осіб та назвали це "ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі".

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявила, що Російська Федерація та депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.