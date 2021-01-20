​ТКГ: Росія та Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявляє, що Російська Федерація та депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

Про це йдеться у заяві ТКГ.

"З цією метою вони планують завезти до України через Білорусь з Росії декількох осіб (попередньо 9), які утримувалися на тимчасово окупованій території України. Хто ці особи, чи були вони верифіковані у списках на звільнення, які обговорювалися в рамках Тристоронньої контактної групи, в якому стані ці особи – поки невідомо", - йдеться у повідомленні.

У ТКГ наголошують, що така "активність" російської сторони та "її намагання використати Медведчука", є демонстративним кроком, що заважає практиці, яку реалізовує ТКГ, а також порушує існуючі домовленості.

"Керівництво Російської Федерації таким чином нехтує домовленостями, досягнутими на вищому рівні у Нормандському форматі, фактично принижуючи значення відповідних зусиль Німеччини, Франції та ОБСЄ. Попередньо відомо, що цих 9 осіб "дістали" з окупованої території України, перевезли до Ростову, там протримали, готуючись «віддати» Медведчуку", - зазначила ТКГ.

Крім того, наголошується, що особи, які перетнули кордон України, мають пройти обсервацію та повну перевірку спеціальних служб.

"Фактично, Кремль та Медведчук підставляють цих людей під додаткове навантаження, намагаючись вивезти їх в обхід офіційної процедури звільнення через майданчик ТКГ. Глибоко аморальна спроба використати долі людей, які утримувалися на окупованій території з політичною та іміджевою метою ще раз демонструє усім, що Медведчук є неадекватною званню українського громадянина особою, а РФ - не здатною дотримуватись на цьому етапі елементарних процедур і практик, за які сама взяла на себе відповідальність", - заявили у Тристоронній групі.

Правову оцінку діям нардепа має надати керівництво країни та українські спецслужби. Крім того, у ТКГ чекають відповідної реакції міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 16 січня в ОРДЛО анонсували односторонню передачу полонених Україні, однак конкретну дату не називали. Сьогодні під час візиту до КПВВ "Золоте" на Луганщині омбудсман Людмила Денісова повідомила, що з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію найближчим часом будуть передані дев'ятеро осіб, які незаконно утримуються бойовиками.

Сьогодні ввечері або завтра вранці їх передадуть по маршруту "Луганськ-Донецьк - Ростов -на-Дону - Мінськ - Київ". Тобто ми в очікуванні", - сказала омбудсман.

Прізвища полонених Денісова не назвала, але зазначила, що всі вони - громадяни України.

У Міністерстві закордонних справ заявили про порушення усталених механізмів звільнення утримуваних осіб та назвали це "ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі". "Рішення Російської Федерації передати не Україні, а приватній особі Медведчуку, групу українських громадян, яких тривалий час утримували на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях, грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань. Цей крок РФ є ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу із забезпечення звільнення утримуваних у зв‘язку з конфліктом осіб", - йдеться у заяві МЗС.