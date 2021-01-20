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Нелю Штепу помістили під нічний домашній арешт до 19 березня

Слухання справи по суті призначили на 28 січня.

Нелю Штепу помістили під нічний домашній арешт до 19 березня
Фото: Предоставлено Евгением Плинским

Орджонікідзевський райсуд Харкова в середу обрав запобіжний захід ексмеру Слов'янська Нелі Штепі, яку звинувачують у сепаратизмі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ухвалу суду.

"Клопотання прокурора про обрання Штепі Нелі Ігорівни запобіжного заходу у вигляді домашнього арешт задовольнити частково. Застосувати до обвинуваченої... запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту терміном до 19 березня", - йдеться в ухвалі.

Штепа повинна перебувати вдома з 22:00 до 5:00. Суд також вирішив завершити підготовче засідання і призначив слухання справи по суті на 28 січня.

Про домашній арешт Штепи було заявлено прокуратурою ще 21 листопада 2019 року, однак суд понад рік не міг розглянути це питання і винести рішення.

Нагадаємо, Штепа очолювала Слов'янськ у 2010-2014 роках. За її перебування на посаді місто захопили російські бойовики на чолі з терористом Ігорем Гіркіним. У 2014 році Штепа закликала президента Росії Володимира Путіна увійти у Слов'янськ і "захистити її як жінку". Вона також подякувала Путіну за те, що увійшов у Крим.

Штепу затримали 13 липня 2014 року і звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи чи організації. Також проти неї висунуто звинувачення у закликах до зміни меж території України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув'язнення.

Сама Штепа заявляє, що вона "нікого не зраджувала, а виконувала свій громадянський обов'язок" і домоглася звільнення 278 заручників.

З 2018 року суд неодноразово переносив продовження підготовчого засідання у справі Штепи. У листопаді, за словами адвоката, її госпіталізували з інсультом, проте незабаром перевели на амбулаторне лікування. Потім засідання мало відбутися 4 березня 2019 року, але через госпіталізацію Штепи у зв'язку із загостренням хронічної хвороби суд переніс засідання на 12 березня. Це засідання теж перенесли, тому що Штепа знову потрапила в лікарню.

У квітні Штепа з'явилася до суду, але не приїхали всі три її адвокати. Причиною неявки обвинуваченої на засідання 15 квітня вона вказала консультацію в київському кардіоцентрі. У травні суд Харкова переніс засідання через те, що судді пішли у відпустку.

Улипні 2020 засідання  знову перенесли, оскільки Штепа знову опинилася у лікарні.

З 10 листопада 2015 року мером Слов'янська є глава місцевої організації "Опозиційного блоку" Вадим Лях. На своїх агітаційних бордах розміщував слова "Любити Слов'янськ, як Неля".

 

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