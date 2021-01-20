У Києві зафіксували високий рівень забруднення повітря, ​КМДА пов'язує це з роботою котельних

Станом на ранок 20 січня у Києві зафіксували високий рівень забруднення повітря, його характеризують як шкідливий та дуже шкідливий для здоров’я.

Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

За даними обсерваторії, упродовж тижня рівень шкідливих речовин у повітрі перевищував гранично-допустиму концентрацію у 2-7 разів.

За даними спостережень, у період з 12 по 18 січня 2021 року в повітрі Києва відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) за середньодобовим вмістом:

завислих речовин (пилу) – у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошин);

діоксиду сірки – у 3,6-3,9 раза – на Бессарабській площі, вулицях Каунаській, Інженера Бородіна, площі Перемоги, Оболонському проспекті; у 2,3-3,4 раза – на інших постах спостережень, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;

діоксиду азоту – у 5,5-7,2 раза – на вулицях Каунаській та Інженера Бородіна, площі Перемоги; у 4,0-4,8 раза – на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, бульварах Лесі Українки та Вацлава Гавела; у 3,1-3,9 раза – на усіх інших постах, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;

формальдегіду – у 2,0-2,2 раза – на проспекті Перемоги, площах Бессарабській і Перемоги, вулицях Олександра Довженка та Каунаській; у 1,4-1,8 раза – на інших постах спостережень, крім проспекту Науки.

Всього на 16-ти стаціонарних постах обсерваторії з 12 по 18 січня було відібрано та проаналізовано 1373 проби повітря.

Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря формальдегідом та діоксидом азоту дещо знизився, діоксидом сірки – підвищився, іншими домішками – майже не змінився.

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

Згідно з даними saveecobot, показники забруднення перевищують норму у 3-4 рази у всіх районах міста. Найгірше - в районі залізничної станції "Київ-Волинський" (рівень забруднення 212 – при нормі до 50) та на вулиці Замковецькій (213).

Фото: saveecobot.com

Станом на ранок 20 січня Київ знаходиться на 17-му місці світового рейтингу міст з найбруднішим повітрям, повідомляє IqAir.

Фото: iqair.com

В Управлінні екології та природних ресурсів КМДА заявили, що забруднення повітря сталося через активну роботу котлових систем у приватному секторі.

"У зв’язку з різким зниженням температурних показників мешканці приватих садиб почали активно спалювати тверді побутові відходи, до яких також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року Київ потрапив у десятку міст з найбруднішим повітрям. 3 грудня Київ був на 18 місці.

У квітні 2020 року Київ зайняв четверте місце в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям. У цей час індекс забруднення повітря становив 133.У тайського міста Чіангмай, яке тоді зайняло перше місце, індекс забруднення повітря становив 169.