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У Карпатаx відшукали туриста, який заблукав під час катання на лижах

Чоловіка знайшли о 19:30 поблизу с. Березники Свалявського району. Він перебував у "задовільному" стані. 

Рятувальники ДСНС знайшли туриста, який заблукав під час катання на лижах на горі Гемба у Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Чоловіка знайшли о 19:30 поблизу с. Березники Свалявського району. Він перебував у “задовільному” стані. 

“За уточненими даними 1985 р.н., мешканець Києва. Медичної допомоги чоловік не потребував. На даний час рятувальники супроводжують до його місця тимчасового проживання у с. Пилипець”, - йдетсьяу повідомленні.

Фото: ДСНС

Сьогдні о 14:10 поблизу села Пилипець Міжгірського району турист з’їхав з траси та втратив орієнтир. До його пошуку залучили 10 рятувальників та три одиниці техніки.

У ДСНС нагадують, що за прогнозами Укргідрометцентру, у зв'язку зi снiгопадами та хуртовинами на високогiр’ї в області очiкується значна снiголавинна небезпека - 3-й рівень. ДСНС звертається до громадян з проханням не вирушати зараз у гори.

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