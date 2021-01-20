Внаслідок вибуху у квартирі вилетіли два склопакети, постраждалих немає.

У Дніпровському районі Києва під час зварювальних робіт у п'ятиповерхівці стався вибух газу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"20 січня об 11:04 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Курнатовського, 26, що у Дніпровському районі столиці, у 5-поверховому житловому будинку стався вибух. На місце події негайно прибули вогнеборці 13-ї та 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у квартирі на третьому поверсі на кухні стався вибух газу без послідуючого горіння. Внаслідок цього вилетіли два склопакети - у кухні та кімнаті.

За попередніми даними, двоє чоловіків проводили газозварювальні роботи на стояку, коли стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав.

До ліквідації наслідків події підрозділи ГУ ДСНС України у м. Києві не залучалися. Обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, 21 червня минулого року у 10-поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 на Позняках стався вибух. У результаті загинули п'ятеро осіб. Попередньою причиною назвали вибух газоповітряної суміші.

Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Пошкоджено 40 квартир, де живе 125 осіб. Секція будинку, що вибухнув, з 40 квартир відновленню не підлягає.

Основна версія, за якою працює прокуратура разом із поліцією – це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київгаз".