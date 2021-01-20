​Трамп в останні години президентства скасував свій указ про етичні зобов'язання чиновників

Цей указ забороняє чиновникам адміністрації протягом п'яти років лобіювати агенції, в яких вони працювали.

Прещидент США Дональд Трамп скасував свій указ 13770 "Зобов'язання з етики осіб, призначених виконавчою владою".

Про це повідомляє видання National Public Radio.

Указ 13770 - це виконавчий указ. Коли Трамп його підписав, 28 січня 2017 року, він привітав його як виконання своєї передвиборчої обіцянки - "осушити болото". Документ забороняє чиновникам адміністрації лобіювати агенції, в яких вони працювали раніше,протягом п'яти років після припинення трудових відносин.

Американські ЗМІ зазначають, що таке рішення могло бути "ударом", в першу чергу, по чиновникам Барака Обами. Наразі в останні години перед закінченням свого терміну Трамп ці обмеження зняв. Це означає, що його оточення і представники Адміністрації можуть лобіювати чиїсь інтереси на державному рівні.

Нагадаємо, сьогодні 45-ий президент США Дональд Трамп полишив Білий дім, де він разом зі своєю родиною мешкав протягом чотирьох років. В останній день президентства він помилував свого ексрадника Беннона та ще 72 людини.

Трамп рушив до бази Ендрюс на вертольоті, повідомляє "Радіо Свобода". Ані він, ані його дружина Меланія Трамп не будуть присутніми на інавгурації Джо Байдена, яка розпочнеться близько 18:15 за київським часом.