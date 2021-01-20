Синоптики попередили про стрімке потепління в Україні

Найближчими днями в Україні очікується суттєве підвищення температури повітря. Проте вночі на Лівобережжі ще збережеться холодна погода.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 21 січня, вночі в північних областях і в Карпатах, удень на північному сході країни випаде невеликий сніг, на решті території - без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях вночі 15-20° морозу, на крайньому сході до 26°, вдень 3-8° морозу; на решті території вночі 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві - вночі невеликий сніг, удень без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 21 січня найвища температура вдень була 9,5° тепла в 2007 році, найнижча вночі 28,1° морозу в 1907 році.

У п'ятницю, 22 січня, в більшості областей України без опадів, лише вдень у Карпатському регіоні очікується невеликий дощ із мокрим снігом. Уночі, вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

Температура повітря вночі 1-6°, у Луганській області до 10° морозу, вдень 1-6° тепла; в західних і більшості південних областей вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Києві - без опадів. Уночі, вранці місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.