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Морози в Україні йдуть на спад з четверга

20 січня у більшості областей України збережеться морозна погода.

Морози в Україні йдуть на спад з четверга
Фото: EPA/UPG

Найближчої доби, 20 січня, в більшості областей України морозна погода збережеться, однак уже в четвер почне теплішати.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Укргідрометцентр".

У середу в Україні без опадів, лише на заході та в Криму невеликий сніг (удень місцями з дощем), на Закарпатті значний сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура вночі 15-20°, вдень 5-10° морозу, в північно-східних і східних областях вночі 21-26°, вдень 12-17° морозу, на заході та в Криму вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в середу без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 7-9° морозу.

У четвер, 21 січня, в Україні без опадів, лише 21 січня в Карпатах невеликий сніг, 22 січня на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах, 22 січня в західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура на Лівобережжі вночі 15-20° морозу, в східних областях до 25° морозу, вдень 3-8° морозу; в західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°, в більшості південних, Житомирській та Вінницькій областях 0-5° тепла.

У Києві 21 січня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень близько 0°.

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