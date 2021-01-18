У Туреччині опізнали двох загиблих моряків з судна Arvin

Безвісти зниклими числиться три особи, яких активно шукають.

У Туреччині підтверджено особи двох моряків, які загинули внаслідок аварії судна “Arvin”. Ними виявилися громадяни України.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на керівника консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрія Білика.

"Відбулося опізнання, підтверджено смерть двох громадян України. Пошуково-рятувальна операція не припинялася, вона триватиме і завтра. Безвісти зниклими числиться три особи, яких активно шукають", - сказав Білик.

Раніше сьогодні була підтверджена особа ще одного загиблого - капітана судна, громадянина Росії. Пошуки ще трьох зниклих тривають. За попередньою інформацією, на судні перебувало 10 громадян України та 2 громадян РФ.

Тим часом врятовані українські моряки, які були виписані сьогодні з лікарні, нині перебувають в готелі, харчуванням та всім необхідним вони забезпечені. Планується, що завтра вони вирушать в Анкару, звідки вилетять до України.

Як повідомлялося, 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та затонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії.

Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.

Станом на 10:00 18 січня були знайдені тіла трьох загиблих моряків. Турецька влада повідомляє про шістьох врятованих членів екіпажу (п’ять українців і один росіянин).