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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з міномета біля Богданівки

Втрат серед військових немає.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з міномета біля Богданівки
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Протягом доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік позицій ЗСУ з міномета 82-го калібру.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - запевнили у штабі

Нагадаємо, 19-20 січня голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, в рамках свого візиту в Україну планує відвідати зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

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