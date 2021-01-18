Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з міномета біля Богданівки

Протягом доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік позицій ЗСУ з міномета 82-го калібру.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - запевнили у штабі

Нагадаємо, 19-20 січня голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, в рамках свого візиту в Україну планує відвідати зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.