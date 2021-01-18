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Жителі кількох сіл Чернівецької області перекрили автодороги через тарифи на газ

На місцях проведення акцій працюють співробітники поліції.

Жителі кількох сіл Чернівецької області перекрили автодороги через тарифи на газ
Фото: facebook.com/policebukovyna

У Чернівецькій області зафіксовано ускладнення руху транспорту в напрямку Івано-Франківської області у зв'язку з акціями протесту через підвищення тарифів на газ.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Наразі поліцейські зафіксували перекриття руху транспорту місцевими жителями в селах Мамаївці, Дубівці, Берегомет, Неполоківці, Оршівці та в місті Кіцмань.

"Безперервно рухаючись по пішохідних переходах, громадяни в такий спосіб висловлюють невдоволення тарифами на комунальні послуги. Прохання до водіїв враховувати ситуацію на вказаних автошляхах під час планування своїх поїздок", - зазначили правоохоронці.

На місцях проведення акцій працюють співробітники поліції, які стежать за порядком і охороняють безпеку дорожнього руху.

Фото: facebook.com/policebukovyna

Поліцейські спілкуються з організаторами та учасниками акції і наголошують на неприпустимості будь якого порушення публічної безпеки і порядку. Для уникнення заторів співробітники поліції відводять автотранспорт від місць проведення протестів.

Фото: facebook.com/policebukovyna

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів. На його думку, протести відбуваються не тільки через підвищення ціни на газ і тарифів на його розподіл, а й "з метою політичних маніпуляцій".

На тлі протестів влада проводила декілька нарад щодо можливостей зниження тарифів. Результатом стала пропозиція ввести фіксовану вартість у 6,99 грн за кубометр газу до кінця карантину чи опалювального сезону (31 березня). Відповідне рішення про затвердження граничної ціни схвалили на засіданні уряду. 

Окрім того, прем'єр-міністр заявив, що уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це захистить громадян від непередбачуваних зростань.

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