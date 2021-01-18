У ніч на Водохреща морози сягнуть 25 градусів

Сніг очікують лише в Карпатах.

Найближчої доби в Україні збережеться холодна погода, яку визначатиме повітря арктичного походження.

За прогнозом Укргідрометцентру, 19 січня в Україні без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликий сніг, передає "Інтерфакс-Україна".

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22° морозу, у північно-західних областях місцями до -25°, удень 11-16° морозу; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі 10-15°, удень 4-9° морозу.

У Києві у вівторок без істотних опадів. Температура вночі 18-20°, удень 13-15° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 19 січня найвища температура вдень була 9,8° у 2007 році, найнижча вночі -23,0° у 1942 році.

У середу, 20 січня, в Україні без істотних опадів, лише у більшості західних областей невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря 20 січня вночі 15-20°, на Лівобережжі місцями 23-25° морозу, вдень 6-11°, на сході близько 15° морозу, на крайньому півдні 0-5° морозу, в західних областях уночі 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві в середу без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 6-8° морозу.