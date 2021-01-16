Фото: ДСНС

Через зниження температур по всій Україні розгорнули 4 тис. 227 тимчасових пунктів обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

“Так, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС - 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів”, - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Зазначається, що усі пункти ДСНС забезпечені твердопаливними засобами обігріву, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників.

Нагадаємо, найближчої доби погоду України продовжить визначати холодне повітря арктичного походження. На неділю, 17 січня, синоптики прогнозують холодну погоду з температурою вночі 17-22° морозу, місцями до 25° морозу, вдень 11-16° морозу.