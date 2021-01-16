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Спроба тиску: Арестович відреагував на заяву ОРДЛО щодо звільнення полонених

Поверненням громадян України займаються виключно уповноважені державні органи України. 

Спроба тиску: Арестович відреагував на заяву ОРДЛО щодо звільнення полонених
Олексій Арестович і Леонід Кравчук
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

3аяви окупаційних адміністрацій ОРДЛО щодо односторонньої передачі групи полонених є спробою тиску РФ на українську сторону переговорів.

Про це у Facebook повідомив радник ТКГ з інформаційної політики Олексій Арестович.

“Керівництво Делегації розглядає дане повідомлення, як спробу тиску РФ на українську сторону переговорів, а цю спробу, в свою чергу - як елемент масштабної кампанії по тиску на політичне керівництво і народ України”, - написав Арестович. 

Він пояснив, що поверненням громадян України займаються виключно уповноважені державні органи України. 

Радник також нагадав, що взаємодія з РФ має здійснюватися відповідно до норм міжнародного права та українського законодавства, в рамках домовленостей, досягнутих в Нормандські форматі.

“Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові “органи” готують до “повернення”, а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо він відбудеться, буде організований уповноваженими державними органами України”,  повідомив Арестович.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що окупаційні адміністрації ОРДЛО мають намір в односторонньому порядку передати українські стороні групу осіб, яких незаконно утримували на окупованих територіях. Серед них жінки, люди похилого віку та хворі. Дата звільнення наразі не називається. Втім зазначається, що воно нібито проводиться "за посередництва" голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

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