Окупанти один раз порушили режим тиші на Донбасі

Бойових втрат серед ЗСУ не було.

Протягом поточної доби, 16 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Один український військовий зазнав поранення.