Коштовне каміння надіслали з Індії як біжутерію.

Співробітники Київської митниці виявили 23 незадекларовані діаманти у міжнародному експресвідправленні з Індії, яке прямувало на адресу жителя Вінниці.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Про це інформує пресслужба ДМС.

"У декларації значилося, що в міжнародному відправленні знаходиться декоративне/штучне каміння вартістю 2 500 індійських рупій (960 грн). Насправді ж у двох поліетиленових пакетиках знаходилися 23 безбарвні прозорі камінці, які детектор дорогоцінного каміння визначив як діаманти. Їх розмір від 2,8 до 3 мм", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Зважаючи на те, що в декларації не зазначалися точні достовірні відомості про товар, діаманти було вилучено.

"Складено протокол про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України. Остаточний висновок щодо характеристик каменів надасть відповідна експертиза", - зазначають у Митній службі.

Нагадаємо, на початку грудня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" СБУ перехопила партію діамантів на 17 млн гривень.