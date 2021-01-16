Коні і люди

Кілька тижнів тому тут сталося два підпали один за іншим. У неділю вночі, 13 грудня, був перший. 17 грудня привезли новий запас сіна, наданий Парком природи «Беремицьке», і через три години запалало знову. Кому став поперек горла Юрій Ягусевич, який відроджує породу поліських коней?

Сніжить. Село дрімає. Поодинокі господарі розчищають сніг біля воріт. Бродячий пес обіймає мене передніми лапами і видурює єдиний бутерброд. Стукає молоток. Артем Алєксєєв і Юрій Ягусевич відновлюють покрівлю будівлі, щоб провести сюди світло і встановити камери відеоспостереження. Вже зведене нове сіносховище, яке залишається тільки обшити зовні утеплювачем.

Фото: Ілона Мироненко

Коні

Коні мирно жують сіно, яке в ту ніч не встигли вивантажити. Вони мініатюрні, нагадують поні. «Будь-яка аборигенна порода коней, чи то тарпан, чи ті ж коні Пржевальського, має орієнтовно 140 см в холці, — пояснює Юрій Ягусевич. — Проблема породистих коней в тому, що в них дуже обмежений набір генів. Через це вони часто хворіють. У світі постало питання відродження аборигенних порід коней. Є відповідні програми з відновлення у Литві та Польщі».

Прибірськ знаходиться на півночі Житомирської області, неподалік від Чорнобильскої АЕС.

Поліські коні з’явилися в цій болотистій місцевості ще 3000 років тому. Були частиною екосистеми — їли і розносили насіння різних трав. У 1920-х роках почалася колективізація, і в приватних садибах коней тримати заборонили. Це, зокрема, було пов’язано з повстанським рухом, адже кавалерія ще була актуальна. Всіх коней, як і іншу худобу, забрали в колгоспи. У 1960-х була постанова, якою поліську породу коней визнано неефективною, однак не всі голови колгоспів її дослухалися і позбавилися поголів’я, бо коні добре справлялися з роботою.

Фото: Ілона Мироненко Коні в огорожі

«Я випадково дізнався про цю вимерлу породу і поставив перед собою завдання її відновити, — розповідає Юрій Ягусевич. — Два роки тому ми почали їздити у села на кордоні з Білоруссю, шукати цих коней в Житомирській, Рівненській і частково Київській областях. Це виявилося дуже дорого. Один день експедиції обходився в 2000 грн. Покривали 3-4 села, а їх тисячі. Тоді ми відмовилися від цієї ідеї і доручили справу м’ясникам та перекупам. Тепер, якщо таких коней привозять на м’ясокомбінат, їх одразу відправляють сюди. Або ж їх перекупляють в господарів і теж везуть до нас».

Є три етапи програми відновлення. Перший — збір і розведення. У Прибірську є лише один жеребець на сімох кобил. Схожа програма відновлення існує в Білорусі, але вони теж мають лише одного жеребця. Відповідно, отриманих лошат не можна в майбутньому схрещувати між собою. Юрій планує підписати меморандум з білоруськими заводчиками, щоб обмінюватися поголів’ям і уникнути імбриндингу.

За два роки у Прибірську народилося троє лошат. Перші два від кобил, які приїхали уже вагітними. Їх оглянув спеціаліст, вони не відповідали нормам, тож їх роздали в добрі руки. Перша ж кобила від жеребця, що цілком відповідає породі, народилася 9 місяців тому.

Другий етап — застосування. Оранка за допомогою коней з появою тракторів відійшла у минуле. Відтак з’являються інші сфери застосування — іпотерапія, кінний туризм та дитячий кінний спорт. Влітку разом з Артемом Алєксєєвим Юрій організовує кінні походи. Це частково допомагає забезпечити виживання поголів’я. Так для того, щоб купити сіна на всю зиму, потрібно 100 тис. грн. А води темногриві випивають на 7 тис. грн.

Фото: Ілона Мироненко Юрій Ягусевич з Артемом Алєксєєвим покривають дах хати, щоб провести на ділянку світло

Після першої пожежі згоріло 15 тонн сіна. Це весь запас на зиму, якого вистачило б на 8 коней. Згоріло й сховище, а от до самої загороди з кіньми вогонь не дійшов, тварини не постраждали. Вчасно приїхали пожежники, але від початку вони зафіксували інцидент як “необережне поводження з вогнем”. Юрію вдалося пояснити, що ніхто серед ночі не міг необережно поводитися з вогнем на чужій території, відтак поліція врешті прийняла заяву про умисний підпал. Коли Парк природи “Беремицьке” надав новий запас сіна, його привезли поночі. Майже все розвантажили, а через три години копицю підпалили знову. Сіна лишилося орієнтовно на чотири-п’ять днів.

Третій етап — це ревайлинг — відпущення в дику природу. Юрій каже, що частину коней відпустять, іншій знайдуть застосунок в господарстві, передадуть в зоопарки і національні парки. Господар каже, що не сумуватиме — гратиме на музичних інструментах, писатиме картини, організовуватиме фестивалі.

Луг

«Тут у Прибірську найбільший заливний луг в Україні, 60 км довжиною, — розповідає Юрій Ягусевич. — Ще задовго до коней ми почали за нього боротися. Орієнтовно в 2012 році його почали паювати, присвоювати кадастрові номери і змінювати цільове направлення під оранку. Так не можна робити, бо заливний луг — це фактично дно річки. Всі пестициди і добрива підуть щонайменше в Дніпро. Це шкода не лише для людей, а для риб та рослин. Я тоді забив на сполох, а екологи і біологи зробили обґрунтування, і на цій території створили заказник. Три місяці тому почув у магазині: «Ярош (так називають місцевого бізнесмена - LB.ua) риє старе русло технікою. Веде до себе воду, порт з річки. А шо, в кого є гроші, той хазяїн над всім».

Фото: Ілона Мироненко Вид на заливний луг, тут починається заказник

Юрій Розповідає, що пішов і на власні очі побачив, що порушуються межі заказника. Після чого написав пост у фейсбуці. Зранку приїхала поліція, опитала його як свідка. Після цього селяни передали йому погрози ніби-то від місцевого бізнесмена, що спалять сіно і втоплять Юрія в річці.

«Минуло два тижні, недоброзичливці дочекалися обледеніння, коли ніхто не ходить, нічого не бачить і підпалили сіно. Другий раз це вже був хтось з місцевих, з цього кутка, бо звідки в селі могли знати, що ми привеземо сіно в цей день і одразу його підпалити?», - говорить Юрій.

За коментарем звертаюся до голови громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексія Василюка. Він розповів, що одним з ініціаторів та натхненників створення заказника дійсно був Юрій Ягусевич, а їхня ГО готувала обґрунтування, більшість членів організації — працівники НАН України. Потім ще влітку землі запасу, не надані у власність чи користування на території заказника, почали орати. Українська природоохоронна група зафіксувала цей факт і звернулася до Генеральної прокуратури України.

«Ділянка на цей час розорана та використовуються для вирощування сільськогосподарських культур. В тому числі переорані прибережні захисні смуги р.Тетерев а також дрібних заплавних озер. Враховуючи викладене, є всі підстави для представництва органами прокуратури інтересів держави та ініціювання прокурорами відповідних судових позовів щодо повернення самовільно зайнятої земельної ділянки, стягнення завданої шкоди та відновлення ділянок до вихідного стану», — йдеться у зверненні. Результатів розгляду ще чекають.

«Заказник створений в межах двох земельних ділянок. Спершу розорали те, що до нього примикає (див. скріни 1, 2). Чверть територій, які роздані під паї вже є територією природного-заповідного фонду, а решта резерв під ПЗФ, який мав бути створений до початку 2021 року», — говорить Олексій Василюк.

скрін 1

скрін 2

На сайті «Prozorro. Продажі» знаходжу оголошений, але відмінений конкурс «Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення”, зокрема й на території Іванківського району (ландшафтний заказник місцевого значення «Прибірський»).

«Порушники часто починають нарікати на те, що межі заказника ще не винесені в натуру, але це не має значення, — говорить Олексій Василюк, — бо в статті 7 Закону “Про природно-заповідний фонд України” читаємо: “До встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду в натурі їх межі визначаються відповідно до проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду”. Тобто ми подали клопотання, землекористувач його погодив”.

Після прийняття рішення облради одномоментно вступає в силу статус природно-заповідного фонду. “Відповідальний за збереження землекористувач, і він краще всіх знає, які межі погоджував, - говорить Василюк. - Це ж його ділянка. Саме в цьому випадку заказник створили в межах двох вже сформованих в земельному кадастрі ділянок, тому це дуже рідкісний випадок, коли межі відомі ще до створення заказника (див. скрін 3). Тут важливо розуміти, що навіть без заказника нічого рити чи розорювати в прибережній захисній смузі не можна. При цьому слід зазначити, що старе русло річки дійсно розташоване в самому заказнику», — пояснює Олексій Василюк.

Олексій Василюк пояснює, що така ситуація типова для новостворених ОТГ. В них немає спеціалістів з охорони природи. І вони не усвідомлюють, що вся юридична відповідальність за збереження заказників тепер лежить на них, і поспіхом намагаються освоїти «вільні» землі. Така безграмотність для посадовців ОТГ може завершитися кримінальними справами за статтею 252 Кримінального кодексу України.

Позначення на скріні:

1, 2 - межі заказника, сформовані по наявних у кадастрових номерах ділянках;

3. - орієнтовно територія, де повисипали породу і землю;

4. - русло ріки, яке розкопали.

скрін 3

скрін 4. Межі умовної прибережної захисної смуги

Люди

«Людям все одно, я для них не дуже позитивний персонаж, — говорить Юрій Ягусевич. — Я їм постійно кажу: «Чого ти кидаєш тут сміття? То заказник». Я для них такий «дурачок», який понаїхав і розказує, що їм робити (Юрій переїхав до Прибірська в 2008 році з Вінничини - Ред.) Вони думають так: «Дід мій кидав, і я буду тут кидати сміття, іди звідси».

«Жалко коней, жалко коней, — хитає головою продавчиня. — Але так, щоб взяти селян звинуватити, що вони сіно підпалили, мені важко в це повірити. І тим паче, як хтось міг знати, що вони його привезуть?».

Місцеві у відповідь на запитання про Юрка переважно віджартовуються, але поступово починають говорити, що ставлення до нього за останні два роки погіршилося. «Він навіть в магазині не завжди здоровкається», «Якщо хтось і спалив, то це ж як треба було допекти?», «Люди в селі злопам’ятні, можуть сміття під ворота викинути, але щоб сіно палити - ні-ні», «Може, він те сіно сам спалив?», — такі коментарі вдалося отримати від перехожих.

Думка

У сільській бібліотеці приміщення гріє твердопаливний котел. На полицях, окрім книжок, представлені національні костюми.

Олена Бакун разом з Юрієм Ягусевичем організовували перші фестивалі «Чорнобиль ренесанс» у Прибірську. Потім побили глека і громадську організацію вона переоформила на себе. «Мати партнерські стосунки з Юрком важко. Він звик, щоб усе було по його. Слова «ні» не розумів категорично. Якщо намагаєшся сказати щось протилежне його думці, то ти для нього ворог №1. Він так з багатьма людьми не зійшовся характерами», — коментує бібліотекарка.

Фото: Ілона Мироненко Олена Бакун в бібліотеці будинку культури

Є тут і невеличкий музей речей народного вжитку. «Коли люди якісь старовинні речі викидають з хати, то ми стараємося це зберегти в нашому музеї», — пояснює жінка.

— Люди вам нічого не скажуть, бо бояться, — говорить Олена. — Всім жаль коней. Юрій живе він собі й живе, якби не написав той пост, то усім було б байдуже й далі, та Сергія Ярошенка тут всі знають. Займався б своєю поліською породою, якої наскільки я знаю, ніколи й не існувало. Розумієте, люди в селі роботу люблять. Якби Юрко сам те сіно влітку косив, то йому допомогли б, поділилися, а так він лише гроші на картку просить.

Фото: Ілона Мироненко Музей в будинку культури

Вороги

— З місцевими ти дарма спілкувалася. В селі його не люблять, — говорить співорганізаторка походів з Wanderer Вікторія Титаренко, що теж мешкає в селі. — Вони не розуміють таких, як ми. Ми не ходимо на роботу в класичному сенсі цього слова. Їм треба працювати на звичайній роботі або бухати. Ми зазвичай не ходимо далі в село, спілкуємося з тими, хто живе в нашому кутку. Я їх теж не можу зрозуміти. Це ж їхній ліс, вони тут живуть. Самі ж його вирубують і смітять. Тепер і ми вороги теж. Це нам в магазині сказали. Бо ми допомогли Юрку все лагодити, сіно тягати. Я не розумію цього. Якщо сталася біда, то треба допомагати.

Вікторія розкладає в пакетики сушені трави. Робить саморобний чай. Ділюся думками селян.

— Кажуть, сам спалив? — обурено запитує вона. — А скільки ж вони тоді сіна перетягали. Пам’ятаю, Артем прийшов пізно, в нього відвалювалися руки. О 12-й ночі я не спала. Вибило пробки і зникло світло. А через кілька годин сіно знову підпалили…

Додому

З двору виходить худенький чоловік, йде зі мною в один бік. Жаліється, що сніг пішов і тепер усе його зібране сіно коту під хвіст. Треба робити підстилку, перестеляти, бо все перегниє. По дорозі я фотографую ялинки на сільському цвинтарі, пишні, засніжені.

Ялинки? Красиві? Їх не можна рубати. А я бачив, як ти луг фоткала. Та що там фотографувати зараз взимку? А ти й довго ходила, мені собак довелося тримати. А що це в тебе за борода?

Дреди.

Дренди? Дренди… З Китаю прийшов до нас коронавірус, з Африки дреди, так і живемо.

Чоловік заходить у двір і махає мені на прощання.

А як тебе звуть? Мене Анатолій.

Ілона.

Ото імен понавидумують.

Бродячий пес прибігає до мене знову, але більше дати йому нічого, тож він безтурботно продовжує гратися зі своїм чорнявим другом. У засідці на паліїв чекають охоронці з суспільного проєкту «Синдикат». А хлопці продовжують відновлювати покрівлю, щоб провести електрику і встановити камери.

Фото: Ілона Мироненко

Доки готувався матеріал

Сінозвалище повністю відновили, зробили зовнішню обшивку. Юрій прокинув на цю ділянку електрику від сусідів, щоб встановити освітлення і камери. Сіно тепер вивантажує невеликими частинами, щоб, якщо знову підпалять, то згорів не увесь запас одразу.