Це вже третій "тарифний протест" у Житомирі від початку року.

У Житомирі 15 січня відбулася вже третя акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Люди упродовж кількох годин пікетували компанії "Житомиргаз" і "Житомиробленерго".

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Як повідомляє Суспільне, о 12:40 близько трьохсот протестувальників, які мали намір поспілкуватися з керівництвом області, увірвалися до облради.

Згодом протестувальники прийшли під міськраду і на запрошення міської влади Житомира перейшли до сесійної зали міськради для подальшого обговорення ситуації.

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Зазначається, що перший раз жителі Житомирщини вийшли на протест проти підвищення тарифів 10 січня. Очільники міст, де проходили "тарифні" протести, писали звернення до влади з проханням переглянути тарифи. 13 січня протестувальники перекривали дорогу в районі житомирської школи №10.

Оновлення. В обласній поліції Житомирської області повідомили, що штурму чи захоплення жодних адміністративних будівель 15 січня у Житомирі не було.

"Громадяни, учасники пікетувальної акції, зайшли до приміщення Житомирської облдержадміністрації та обласної ради, при цьому було незначно пошкоджено турнікет", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зареєстрували подію та проводять перевірку її обставин.

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Як повідомляли, сьогодні проти підвищення цін на газ протестували в Києві, Одесі, Черкасах, Полтаві. В кількох областях люди перекривали траси.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів. На його думку, протести відбуваються не тільки через підвищення ціни на газ і тарифів на його розподіл, а й "з метою політичних маніпуляцій".

На тлі протестів влада проводила декілька нарад щодо можливостей зниження тарифів. Результатом стала пропозиція ввести фіксовану вартість у 6,99 грн за кубометр газу до кінця карантину чи опалювального сезону (31 березня). Також ця ціна діє для продажу газу НАК "Нафтогаз України" підприємствам ТКЕ. Відповідну зміну пропонують внести в постанову про введення ПСО від 19.10.2017 №867.

Окрім того, прем'єр-міністр заявив, що уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це захистить громадян від непередбачуваних зростань.