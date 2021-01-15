У Житомирі 15 січня відбулася вже третя акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Люди упродовж кількох годин пікетували компанії "Житомиргаз" і "Житомиробленерго".
Як повідомляє Суспільне, о 12:40 близько трьохсот протестувальників, які мали намір поспілкуватися з керівництвом області, увірвалися до облради.
Згодом протестувальники прийшли під міськраду і на запрошення міської влади Житомира перейшли до сесійної зали міськради для подальшого обговорення ситуації.
Зазначається, що перший раз жителі Житомирщини вийшли на протест проти підвищення тарифів 10 січня. Очільники міст, де проходили "тарифні" протести, писали звернення до влади з проханням переглянути тарифи. 13 січня протестувальники перекривали дорогу в районі житомирської школи №10.
Оновлення. В обласній поліції Житомирської області повідомили, що штурму чи захоплення жодних адміністративних будівель 15 січня у Житомирі не було.
"Громадяни, учасники пікетувальної акції, зайшли до приміщення Житомирської облдержадміністрації та обласної ради, при цьому було незначно пошкоджено турнікет", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські зареєстрували подію та проводять перевірку її обставин.
Як повідомляли, сьогодні проти підвищення цін на газ протестували в Києві, Одесі, Черкасах, Полтаві. В кількох областях люди перекривали траси.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів. На його думку, протести відбуваються не тільки через підвищення ціни на газ і тарифів на його розподіл, а й "з метою політичних маніпуляцій".
На тлі протестів влада проводила декілька нарад щодо можливостей зниження тарифів. Результатом стала пропозиція ввести фіксовану вартість у 6,99 грн за кубометр газу до кінця карантину чи опалювального сезону (31 березня). Також ця ціна діє для продажу газу НАК "Нафтогаз України" підприємствам ТКЕ. Відповідну зміну пропонують внести в постанову про введення ПСО від 19.10.2017 №867.
Окрім того, прем'єр-міністр заявив, що уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це захистить громадян від непередбачуваних зростань.