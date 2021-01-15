​Шмигаль: Уряд розробляє річний газовий продукт, який захистить населення від різких коливань цін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це захистить громадян від непередбачуваних зростань.

Про це він розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Державна компанія «Нафтогаз» та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів та запропонують українцям фіксовану ціну", - зауважив Шмигаль.

За словами прем’єра, восени минулого року багато українців вже підписали річні контракти на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубометр. Він додав, що такий принцип діє у більшості країн Європи, а люди можуть обирати фіксовану ціну на рік або на місяць.

Шмигаль нагадав, що минулого року в Україні запрацював ринок газу і саме біржа регулює ціни. Однак, на ринку, за його словами, є зловживання, у зв’язку з чим Уряд обмежить граничну ціну на газ, щоб окремі компанії, які мають монопольне становище в областях, не завищували ціну та не здійснювали маніпуляцій із цінами в платіжках.

"Уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище 6,99 грн за кубічний метр. Це ринок, це ціна газу на ринку, але верхня межа не може перевищувати цю цифру. Ця ціна діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто як мінімум до квітня. Далі будемо дивитися, якою буде ситуація. Можливо, ціна піде різко вниз, тоді ми знімемо це обмеження", - зауважив прем’єр.

Шмигаль додав, що було доручення Антимонопольному комітету та профільним міністерствам перевірити факти можливого зловживання на ринку газу та вжити відповідних заходів.

Крім того, Уряд спільно з профільним комітетом Верховної Ради працював над законодавчим врегулюванням питання щодо тарифу на розподіл газу, оскільки він встановлюється місцевими компаніями постачальними й затверджується НКРЕКП.

"Ми хочемо, щоб тариф на розподіл був справедливим для всіх людей. Для цього є напрацьовані механізми й законодавці в Парламенті готові таку ініціативу підтримати", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що в МВФ занепокоєні "ручним керуванням" цінами на газ для населення в Україні. Вчора Шмигаль повідомив, що Уряд "провів конструктивну зустріч" з Міжнародним валютним фондом щодо цього питання.

Джерела з фракції "Слуга народу", які були присутні на онлайн зустрічі з урядовцями, повідомили, що Уряд планує знизити ціну на газ до 6,99 гривень за кубометр. При цьому, голова Уряду зазначив, що плани щодо зниження ціни на газ викликали "здивування та несподіванку у МВФ".

13 січня у Верховній Раді відбулася закрита нарада щодо тарифів за участю керівництва Уряду і НАК "Нафтогаз". LB.ua вдалося отримати доопрацьовану копію проєкту постанови Кабміну, яка й була предметом обговорення на нараді 11 січня. Виходячи з документа, планується встановити з 1 лютого терміном на 1 рік ціну за формулою - ціна газу на німецькому хабі NCG мінус вартість його транспортування до західного кордону України.

Пізніше стало відомо, що Кабмін пропонує ввести державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону.