Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)

З 1 лютого газ для населення може коштувати близько 5,4 грн за куб.

Уряд і Офіс президента рішуче налаштовані на зниження цін на газ для населення. Про це LB.ua заявили кілька джерел, які брали участь в обговоренні підготовки урядових рішень з цього питання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль учора підтвердив, що уряд в цьому контексті розглядає варіант відновлення регулювання ціни газу. За інформацією джерел LB в органах влади, цей варіант є основним.

Виданню вдалося отримати доопрацьовану копію проєкту постанови Кабміну, яка й була предметом обговорення на нараді прем'єра з представниками Міненерго, Нафтогазу і Офісу президента 11 січня.

Виходячи з документа, планується встановити з 1 лютого терміном на 1 рік ціну за формулою - ціна газу на німецькому хабі NCG мінус вартість його транспортування до західного кордону України.

У підсумку ціна газу, як повідомив т.в.о. міністра Юрій Вітренко, може знизитися на 44% від середньозваженої на ринку - до 5 356 грн за тисячу кубометрів.

При цьому зараз на ринку ціна газу у різних постачальників різна - в межах 7-11 тис. грн за кубометр.

Для постачальників пропонується встановити граничну націнку в 10%. При дії ПСО націнка обмежувалася 2,5%, а після його скасування в серпні обмежень немає.

Продавати газ постачальникам для кінцевих споживачів Кабмін пропонує зобов'язати компанію "Укргазвидобування". Для цього НАК "Нафтогаз України" повинен передати компанії ЕІС коди споживачів, обсяги спожитого газу і права проводити перевірку цієї інформації.

Відмовитися від встановленої ціни споживач зможе лише, якщо його щомісячний дохід не менше 50 тис. грн або є фінансові накопичення не менше 1 млн грн на домогосподарство.

Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Учора стало відомо, що Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

З серпня 2020 ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу. Запуск ринку газу для населення в Україні був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція готує план антикризових заходів у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Пізніше 11 січня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів у терміновому порядку вирішити питання, пов'язане з тарифами на газ для населення.