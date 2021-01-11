Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)

Фракція "Слуга Народу" готує план антикризових заходів для розв’язання проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.

Про це повідомив голова парламентської фракції Давид Арахамія.

За його словами, план буде напрацьований і оприлюднений найближчими днями.

"На завтра запланована нарада з прем’єром, в.о. Міністра енергетики, представниками Офісу Президента і всіма, кого стосується це питання. Якщо потрібні будуть швидкі рішення – ми готові їх ухвалювати в будь-який час. Зараз маємо розібратися з тим, що відбулося, наскільки обґрунтоване підвищення і як у цій ситуації захистити людей", – написав Арахамія у фейсбуці.

Нардеп Олександр Качура у коментарі LB.ua повідомив, що нарада відбудеться завтра онлайн.

"Щоб питання не спробували заговорити, я готую позов до адмінсуду з вимогою скасувати незаконне рішення про підняття тарифів, а також подаю заяву в правоохоронні органи з метою початку розслідування обставин і притягнення посадових осіб до відповідальності. Крім того, реєструється Постанова Верховної Ради про невідкладний перегляд і зменшення тарифів", – додав нардеп.

Оновлення. У Офісі президента повідомили, що нарада вже відбулася. Згідно з повідомленням пресслужби, у ній взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр соціальної політики Марина Лазебна, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступники.

"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", – заявив Зеленський.

Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни. Зазначається, що рішення передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу.

Раніше в "Нафтогазі" пояснювали, що вартість ціни на газ традиційно збільшується разом зі збільшенням попиту на нього. На ціни впливає і обсяг запасів газу. Вартість в Україні прив'язана до ціноутворення в Європі.

Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Так, 4 січня знизити тарифи на газ вимагали у Полтавській області поблизу села Засулля, там перекривали трасу "Київ-Харків".

На Харківщині протестувальники перекривали дорогу М-03, а згодом – сімферопольську трасу М-18.

Минулого тижня очільник Міністерства енергетики Юрій Вітренко повідомив, що моніторинг роздрібного ринку газу показав вразливість споживачів до зловживань зі сторони постачальників та до стрімкого зростання ринкових цін через холоди в Європі та Азії. У фейсбуці Вітренка написано, що міністерство розробило варіант вирішення цієї проблеми.

Сьогодні стало відомо, що Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

Ринок газу для населення в Україні діє з серпня 2020 року. Його запуск був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

Сьогодні стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі. Від місії залежить, чи Україна отримає від Фонду новий транш.

З серпня 2020 ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу.