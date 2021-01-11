Пелосі назвала Трампа небезпечним президентом і "слугою Путіна"

Спікерка зауважила, що вторгнення до Конгресу людей – "це була добре спланована, організована злочинна група з керівництвом".

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що стосовно президента США Дональда Трампа повинна бути порушена кримінальна справа за підбурення до насильства.

Про це Пелосі сказала в інтерв'ю CBS.

"На жаль, людина, яка керує виконавчою владою, є ненормальним, засмученим і небезпечним президентом Сполучених Штатів. І залишилося всього кілька днів до... ми зможемо від нього захиститися. Але він зробив щось настільки серйозне, що проти нього має бути порушено кримінальну справу...Мені подобається 25-а поправка, тому що вона позбавляє від нього. Його немає в офісі. Але в Конгресі є сильна підтримка повторного імпічменту президента. Цей президент винен у підбурюванні до повстання. Він повинен заплатити за це ціну", – сказала спікерка.

Пелосі також зазначила, що ймовірність нового висунення Трампа в президенти в разі безкарності – одна з причин, з якої люди виступають за імпічмент.

Спікерка зауважила, що вторгнення до Конгресу людей – "це була добре спланована, організована злочинна група з керівництвом".

Пелосі сказала, що просила інформацію про засоби захисту від "небезпечного президента, який ініціює військові дії або щось гірше за це".

Також вона заявила, що Трамп слабо відреагував на кібератаки РФ.

"Я не знаю, що у росіян є щодо президента Трампа – приватне, політичне чи фінансове. Я не знаю, що це... Але немає іншого пояснення, чому цей президент Сполучених Штатів такий... слуга Путіна", –сказала Пелосі.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо, що Ненсі Пелосі та представники Демократичної партії розглядають питання про прискорену процедуру імпічменту щодо чинного президента Дональда Трампа. Згідно з планом, який був підтриманий Пелосі, голосування з питання імпічменту можна провести за спеціальною "швидкою" схемою - без розслідування і обговорення. Це дозволило б палаті проголосувати за імпічмент Трампа протягом двох днів.

Як повідомлялося, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Унаслідок заворушень загинуло 5 осіб, зокрема поліцейський Капітолію.