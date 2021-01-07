Зеленський: зимовий карантин пом'якшений і не такий жорсткий, як весняний

Перед впровадженням в Україні загальнонаціонального посиленого карантину президент Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду за участю урядовців та керівників силових відомств.

Про це повідомляє Офіс президента.

Учасники заходу обговорили, які саме кроки здійснюватиме уряд, які обмеження і в який час діятимуть у країні. Зазначається, що вже третій день поспіль спостерігається тенденція до зростання кількості хворих на ковід.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що світовий досвід показує: у країнах, де не діяв жорсткий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, відбувається зростання кількості хворих упродовж 14 днів, оскільки на свята населення активно переміщується. Він також додав, що епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусу в Україні до семи-восьми днів і "молодшання" хвороби.

Степанов також нагадав про сезонне зростання кількості хворих на грип узимку.

"Впроваджуючи відзавтра більш жорсткий карантин, ми уникнемо великого зростання хворих як на коронавірус, так і на звичайний сезонний грип. Таким чином зменшимо й навантаження на лікарні, адже одні й ті самі заклади лікують хворих на кожну з цих недуг", - сказав голова МОЗ.

В Офісі президента зазначили, що під час локдауну працюватиме інфраструктура, яка має критичне значення, магазини, що продають продукти харчування, засоби гігієни та побутову хімію. Розважальна інфраструктура та святкові ярмарки будуть закриті, а кафе та ресторани працюватимуть на винос. МАФи й кіоски, які розташовані на відстані та не створюватимуть скупчення людей, теж зможуть надавати свої послуги.

"Цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун. Він також більш лояльний у порівнянні з тими заходами, що впроваджуються в інших країнах. Однак ми збиваємо одразу хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят і паралельно прискорюємо отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ", - сказав президент Зеленський.

Нагадаємо, в Україні з 8 по опівніч 25 січня діятиме посилений режим карантину.

Проти локдауну виступала влада Тернопіля та Черкас. Черкаський мер Анатолій Бондаренко заявив, що в місті ситуація із захворюваністю на коронавірус контрольована, тож такий карантин він не вважає необхідним.

У Тернополі вирішили повернути школярів на навчання після канікул з 11 січня, але згодом мер зазначив, що місто введе локдаун, якщо буде збільшення кількості захворілих.