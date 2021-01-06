Тернопіль відмовляєтся вводити "урядовий" локдаун з 8 січня

Сьогодні, 6 січня, у Тернополі відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якому заслухали представників охорони здоров’я та освітян, які зазначили, що протягом останніх днів зростання кількості хворих на COVID-19 не спостерігається. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

"У нас, навпаки, є тенденція до зменшення кількості людей, які хворіють, які перебувають у лікувальних закладах з COVID-19. Практично немає хворих серед дітей та працівників закладів освіти. Тому комісія увалила рішення не запроваджувати ніяких додаткових обмежень до тих, які діяли раніше", - сказав він.

Також, за словами мера, з 11 січня учні повертаються до навчання. Молодші класи - щодня, а старші - за змішаною формою. Крім того, суб’єктам господарювання було рекомендовано не припиняти свою діяльність, а здійснювати її за раніше ухваленими правилами.

Нагадаємо, січневий локдаун діятиме з 8 по 24 січня. Він був погоджений Кабінетом міністрів 9 грудня і передбачає більш м'які обмеження, ніж навесні минулого року. Зокрема, можна працювати громадському транспорту, а салони краси та перукарні можуть працювати за попереднім записом клієнтів.

5 січня Кабмін додав товари побутової хімії і друковану пресу до переліку товарів, які магазини зможуть продавати під час жорсткого локдауну.

Тернопіль і раніше йшов проти рекомендацій уряду щодо карантину. У вересні міська рада визнала незаконною постанову про внесення міста до червоної зони і відмовилася посилювати там карантин. Сергій Надал заявив, що усі протоколи, які поліція склала на директорів міських шкіл, де триває навчання, будуть оскаржені у суді.

У листопаді Сергій Надал виступив проти карантину вихідного дня.