Мер Тернополя відмовляється вводити карантин вихідного дня

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що у місті не будуть вводити карантин вихідного дня.

Про це він заявив на брифінгу.

"В Тернополі не будуть введені якісь додаткові обмеження у зв’язку з прийняттям рішення щодо карантину вихідного дня. Перед тим, як прийняти таке рішення, було дуже багато консультацій з економістами, з бізнесом, з медиками. Сьогодні відбулася велика нарада, де ми цю проблему обговорювали... Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених. Наступне. Обмеження просто знищать економіку міста. На вихідні дні люди мають найбільшу суму виторгу, за рахунок чого мають можливість утримувати свої заклади і найманих працівників. Без таких виторгів люди втратять роботу, а місто втратить надходження, які ми не можемо втрачати", - сказав мер Тернополя.

За його словами, підприємці мають дотримуватися вимог, які визначило МОЗ: маски, дистанція, санітайзери, окремі входи та виходи.

"Правоохоронці повинні штрафувати підприємців не за те, що вони працюють, а за те, що ігнорують санітарні норми та вимоги МОЗу", - додав Надал.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. А також, що мери не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.

Вчора мерія Одеси відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня. На території міста продовжують діяти обмеження помаранчевої зони.

Також міський голова Анатолій Бондаренко вважає карантин вихідного дня недоречним для таких невеликих міст, як Черкаси. У місті вже двічі відмовлялися посилювати карантин: у травні і жовтні.

У Рівному вирішили перенести введення карантину вихідного дня на наступний тиждень. Місцева влада очікує селекторної наради з ОДА, а в понеділок проведе власну комісію.

Позавчора міський голова Львова заявив, що міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Садовий вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду.