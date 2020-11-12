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​У Рівному вирішили перенести введення карантину вихідного дня на наступний тиждень

Місцева влада очікує селекторної наради з ОДА, а в понеділок проведе власну комісію.

​У Рівному вирішили перенести введення карантину вихідного дня на наступний тиждень
Фото: vse.rv.ua

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень.

Про це заявив мер Володимир Хомко в інтерв'ю місцевому виданню "7 днів".

За його словами, зараз місцева влада очікує селекторної наради в облдержадміністрації під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна.

"Після того проведемо свою комісію. Наша комісія буде в понеділок. Що прийме комісія і які будуть результати - повідомимо одразу", - сказав Хомко.

Таким чином, на ці вихідні - 14-15 листопада - карантину вихідного дня у Рівному не запроваджуватимуть.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почнуть діяти вже з цих вихідних. Також уряд скасував адаптивний карантин.

Мер Львова Андрій Садовий назвав введення карантину вихідного дня "дурницею" і заявив, що в місті таке рішення уряду підтримувати не будуть. Він також сказав, що міська влада хоче судитися з Кабміном.

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