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​Окупанти в Криму почали укладати труби нового водоводу для Сімферополя

Жителям півострова порадили "забути" про постачання води з Дніпра, бо Україна "може її отруїти і сказати, що ми самі це зробили".

​Окупанти в Криму почали укладати труби нового водоводу для Сімферополя
Фото: ru.krymr.com

Окупаційна влада Криму оголосила про "активне будівництво" Бештерек-Зуйського водозабору і водоводу для потреб Сімферополя.

Про це повідомляє сайт "Крим. Реалії".

"Кількість працівників збільшилася до 68, працюють у дві зміни. На цей момент знято 15 км родючого шару траси водоводу. Крім того, розробили траншею завдовжки 8 км... На об'єкті - 19 одиниць техніки. З матеріалів завезено 3443 м труби. Всього спаяно 1 886 м труби", - заявили в підконтрольному Росії Мінбудівництва та архітектури Криму.

Наприкінці жовтня окупанти заявляли, що в Білогірському районі проводять підготовчі роботи для будівництва Бештерек-Зуйського водоводу до насосної станції Біла. Повідомляли, що воду з нього планують подавати з квітня 2021 року.

Спікер так званого "парламенту" Криму Володимир Константинов порадив жителям півострова "забути" про постачання дніпровської води через Північно-Кримський канал. Він вважає, що технічно зараз це неможливо, а також висловив побоювання щодо якості цієї води і політики ціноутворення на неї.

Окрім того, Константинов вважає, що Україна може навмисно отруїти воду з Дніпра і подати її на півострів.

"Відкриття Північно-Кримського каналу нереальне в принципі. Поясню причину. По-перше, ситуація з Україною настільки складна і важка, що сьогодні це не видається можливим... Друге важливе питання - якість цієї води. Просто відкрити шлюзи і пустити її в Крим вже не видається можливим. Потрібні колосальні кошти на відновлення каналу. Не можна ж просто воду лити. Вона ж уся йтиме в землю. Так у сучасному світі вже ніхто не працює. А хто вам сказав, що вони не отруять цю воду, і скажуть, що ми самі це зробили. Поки в Україні не буде адекватної влади, а там це не передбачається – це питання треба забути", - зазначив він.

Нагадаємо, 19 вересня російські окупанти попередили, що обмежують водопостачання у курортній Алушті і декількох селищах на півдні Криму. У водосховищі, яке забезпечує цей регіон, води вистачить лише до грудня. Пізніше у Кремлі заявили, що Росія забезпечить окупований Крим питною водою і без участі України. На початку жовтня Росія виділила $64 млн для створення нових об’єктів водопостачання.

До 2014 року близько 85% потреб жителів Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з України. Але після окупації півострова Росією Україна припинила постачання води. Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання буде відновлено тільки після деокупації.

У лютому 2020-го постпред президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич виключив можливість подачі води в Крим до деокупації. Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в Крим в обмін на поступки з боку Путіна щодо Донбасу

На початку серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль допустив можливість постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим виключно в разі гуманітарної катастрофи. У представництві президента вважають, що РФ буде добиватися відновлення водопостачання в Крим через тиск на партнерів України.

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