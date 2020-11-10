Підозрюваним загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя спільно з ГУ Нацполіції в АРК і Севастополі повідомила про підозру трьом учасникам "самооборони Криму" за ч. 2 ст. 260 КК України. Їх оголосили в розшук.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що один з підозрюваних, починаючи з лютого 2014 року був учасником незаконного збройного формування «самооборона Криму». Під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України від 26 лютого 2014 року, разом з іншими «самооборонівцями» брав участь у затриманні проукраїнських активістів, а також захопленні будівлі Верховної Ради АР Крим, здійснював блокування і захоплення адміністративних будівель у м. Сімферополі. Пізніше нагороджений представниками окупаційної адміністрації медалями «За повернення Криму» і «За захист Криму", - йдеться у повідомленні.

Фото: ark.gp.gov.ua

Фото: ark.gp.gov.ua

Фото: ark.gp.gov.ua

За даними відомства, ще двоє підозрюваних протягом лютого-березня 2014 року здійснювали "контрольно-пропускний режим" на блокпосту при в'їзді у Джанкой.

Погрожуючи застосуванням фізичної сили і вогнепальної зброї, підозрювані здійснювали перевірки документів осіб і обшукували транспортні засоби, а також брали участь у затриманні українських громадян на території півострова.

За даними прокуратури, підозрюваним загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Раніше прокурор АРК і Севастополя Ігор Поночовний повідомив, що наразі ідентифіковано понад тисячу учасників «самооборони Криму».

"Самооборона Криму" - незаконне збройне формування, яке з'явилося напередодні незаконної анексії півострова і допомагало російської окупації. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю "парламент" півострова "узаконив" цю організацію, прийнявши відповідний закон.

Правозахисники неодноразово заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більша частина з яких досі в Криму не розкрита.