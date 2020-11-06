НАБУ вимагає негайного вирішення конституційної кризи в Україні

"Рішення, ухвалені суддями КСУ впродовж 2019-2020 років у питаннях боротьби з корупцією, викликають занепокоєння".

Національне антикорупційне бюро закликає вирішити конституційну кризу для відновлення ефективної роботи антикорупційних органів.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"Рішення, ухвалені суддями Конституційного Суду України впродовж 2019-2020 років у питаннях боротьби з корупцією, викликають занепокоєння. Наслідками таких рішень є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, та звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах", - йдеться у заяві.

НАБУ наголошує, що КСУ своїми рішеннями "позбавив його права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації".

"Загалом, через такі рішення КСУ назавжди втрачено можливість відшкодувати мільярди збитків, завдані через корупцію", - йдеться у повідомленні.

В Бюро нагадали, що 17 вересня 2020 року КСУ визнав неконституційними окремі норми Закону "Про НАБУ" в частині повноважень президента України. Зазначається, що хоча це рішення не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, воно містить загрози для повноцінної роботи інституції в майбутньому.

Через визнання неконституційними повноважень президента, менше ніж за півтора місяця поза правовим полем опиняться такі питання, як: призначення та звільнення директора Національного бюро, здійснення незалежного аудиту інституції та обрання і функціонування Ради громадського контролю при НАБУ.

Нагадаємо, у серпні КСУ визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко підписанням указу про призначення Ситника у 2015 році перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

У вересні у Європарламенті заявляли про загрозу безвізу через відбір керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тоді Рада з третьої спроби затвердила представників у конкурсну комісію. У Європарламенті заявили, що "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови САП", тому українська влада "ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС та подальшу допомогу в розмірі 1,5 млрд євро".

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване. З 19-ї години НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

В ЄС закликали Україну навести порядок в антикорупційній роботі.