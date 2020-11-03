Денісова розповіла деталі судового засідання у справі Марківа

Суд прийняв рішення про обмеження кількості присутніх в залі до однієї особи від сторони захисту, а також обмежив присутність представників ЗМІ.

Віталій Марків через карантинні обмеження бере участь у засіданні суду по відеозв'язку.

Про це повідомила у Telegram Уповноважена верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Як і в минулі засідання, 15 та 23 жовтня, суд прийняв рішення щодо обмеження кількості присутніх в залі до однієї особи від сторони захисту, а також обмежив присутність представників ЗМІ. Дозволили одночасну присутність лише трьох журналістів. На жаль, Віталія Марківа сьогодні в залі суду немає. Через карантинні обмеження він бере участь у засіданні по відеозв'язку", - написала омбудсман.

За її словами, засідання почалося із репліки прокурора Нунції Чараволо. Вона заявила, що виступ захисту 23 жовтня її дуже обурив і тому вона виступила на захист італійського правосуддя.

"Її риторика незмінна. Як і на попередніх засіданнях, прокурор повторює факти, що були озвучені під час павійського суду, зокрема, захищає статтю Морані та покази француза Рогелона. Дуже гостро критикує сторону захисту", - додала Денісова.

Нагадаємо, 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Роккеллі у Слов'янську в травні 2014 року.

Судові слухання тривають уже три роки. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі.

В Італії апеляційний процес у справі нацгвардійця Марківа розпочався 29 вересня. Наступне засідання призначили на 1 жовтня. Розгляд оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції проходитимуть в апеляційному суді присяжних Мілана. Захист виступив за відкритий режим засідань з присутністю підсудного в залі.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Віталій Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.