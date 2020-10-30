У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ

В партії вважають, що рішення КСУ "можна визнати тільки нікчемним".

Верховна Рада має на меті підтримати запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", який передбачає розпуск чинного складу КСУ.

Про це йдеться у заяві політичної партії "Слуга Народу", опублікований в офіційному Telegram партії.

В партії вважають, що теперішній склад Конституційного Суду спровокував в Україні глибоку кризу, поставивши під загрозу знищення практично всю антикорупційну інфраструктура держави. Це також спричинило проблеми з виконанням Україною зобов'язань перед Євросоюзом.

"Цієї ситуації не було б, якби теперішній склад Конституційного Суду керувався у своїй діяльності принципами доброчесності, обгрунтованості ухвалення рішень, уникав конфлікту інтересів та прагнув захищати Конституцію від незаконних посягань", - йдеться у заяві.

В партії вважають, що рішення КСУ щодо окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та статті 366-1 Кримінального кодексу України "можна визнати тільки нікчемним".

"У держави може бути тільки три шляхи виходу з кризи, яку спровокував теперішній склад Конституційного Суду. Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу. Або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця. Або – третій шлях – Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований Президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним", - зазначили в партії.

В "Слузі народу" також закликали депутатів від інших фракцій підтримати ініціативу Зеленського щодо розпуску КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні було скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження НАЗК. Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.