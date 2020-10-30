"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
НАЗК опублікувало прізвища депутатів, які скерували до КСУ подання у "справі про недостовірне декларування"
НАЗК опублікувало прізвища депутатів, які скерували до КСУ подання у "справі про недостовірне декларування"
Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу
Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Під Конституційним Судом пройшов масштабний мітинг із фаєрами, поліція перекривала рух (оновлено)
Під Конституційним Судом пройшов масштабний мітинг із фаєрами, поліція перекривала рух (оновлено)
У Києві на Майдані Незалежності водій на великій швидкості в'їхав у натовп у пішохідній зоні (оновлено)
У Києві на Майдані Незалежності водій на великій швидкості в'їхав у натовп у пішохідній зоні (оновлено)
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
У ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу, - посол
У ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу, - посол
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
ГоловнаПраво

ДБР спіймало ТОП-посадовця ДФС на хабарі у 100 тисяч доларів

Наразі слідчими ДБР здійснюються невідкладні слідчі дії.

Фото: dbr.gov.ua

Спецназ Державного бюро розслідувань (ДБР) затримав "на гарячому" керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під час одержання першої частини хабаря в сумі 100 тис. доларів США.

Про це пише пресслужба Бюро.

"За попередньою інформацією, посадовець вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 тис. доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження", - сказано у повідомленні.

Наразі слідчими ДБР здійснюються невідкладні слідчі дії.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, раніше Слідчого Бучанського відділу поліції Ірпінського ВП ГУ НП у Київській області викрито та затримано при отриманні другого траншу хабара у сумі 3,6 тис. доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також