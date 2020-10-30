Фото: dbr.gov.ua

Спецназ Державного бюро розслідувань (ДБР) затримав "на гарячому" керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України під час одержання першої частини хабаря в сумі 100 тис. доларів США.

Про це пише пресслужба Бюро.

"За попередньою інформацією, посадовець вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 тис. доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження", - сказано у повідомленні.

Наразі слідчими ДБР здійснюються невідкладні слідчі дії.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, раніше Слідчого Бучанського відділу поліції Ірпінського ВП ГУ НП у Київській області викрито та затримано при отриманні другого траншу хабара у сумі 3,6 тис. доларів.