НАЗК відкрило Єдиний реєстр електронних декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.
Про це повідомляється на сайті реєстру.
"На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 №1363-р доступ відновлений", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше на виконання рішення Конституційного суду України від 27.10.2020 №13-р / 2020 доступ до реєстру декларацій був припинений.
Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.
На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.
Сьогодні президент Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Відкриваючи його, глава держави запевнив, що система електронного декларування в Україні продовжить працювати. Він заявив, що найближчим часом до Верховної ради внесуть відповідні законопроєкти.
Голова держави також зазначив, що рішення КСУ може призвести до втрати Україною підтримки з боку західних партнерів та припинення кредитування української економіки.