НАЗК відкрило Єдиний реєстр електронних декларацій

Доступ відновлений на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 №1363-р.

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Про це повідомляється на сайті реєстру.

"На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 №1363-р доступ відновлений", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше на виконання рішення Конституційного суду України від 27.10.2020 №13-р / 2020 доступ до реєстру декларацій був припинений.

Фото: https://public.nazk.gov.ua/

Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Сьогодні президент Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Відкриваючи його, глава держави запевнив, що система електронного декларування в Україні продовжить працювати. Він заявив, що найближчим часом до Верховної ради внесуть відповідні законопроєкти.

Голова держави також зазначив, що рішення КСУ може призвести до втрати Україною підтримки з боку західних партнерів та припинення кредитування української економіки.