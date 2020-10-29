Розгляд апеляції ПриватБанку у справі про виплату Суркісам $350 млн призупинили до рішення Верховного Суду

Київський апеляційний суд 29 жовтня за власною ініціативою призупинив розгляд апеляційної скарги ПриватБанку на рішення судді Печерського райсуду Сергія Вовка про примусове виконання рішення цього самого суду від 2017 року щодо зобов'язання банку обслуговувати депозити компаній братів Суркісів, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн.

Розгляд скарги припинено до завершення перегляду Верховним Судом справи по суті, передає Інтерфакс-Україна.

"Суд за власною ініціативою призупинив розгляд апеляційної скарги до завершення перегляду справи Верховним Судом", - повідомили агентству в пресслужбі ПриватБанку.

Також там зазначили, що суд відхилив клопотання ПриватБанку стосовно призупинення дії рішення Печерського райсуду Києва про виплату банком компаніям Суркісів $350 млн.

Нагадаємо, сім'я Суркісів оскаржувала в суді процедуру bail-in, згідно з якою ПриватБанк націоналізували 2016 року. На етапі роботи тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів у капітал (bail-in). Сім'ю Суркісів теж визнали інсайдерами. Ігор Суркіс мав у ПриватБанку рахунок на 151 млн гривень, Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) - 514,1 млн гривень, Григорій Суркіс - 163,1 млн гривень, Марина Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) - 174,5 млн гривень, Рахміль Суркіс (батько братів Суркісів) - 44,8 млн гривень.

У травні 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. У листопаді 2017 року Київський апеляційний адмінсуд підтвердив це рішення і зобов'язав банк повернути гроші.

2 вересня 2020 року Печерський райсуд прийняв рішення, яким встановив порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній братів Суркісів до ПриватБанку. В ньому йдеться про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн).

Міністерство юстиції України розробило законопроєкт, який дозволяє не здійснювати примусове виконання цієї ухвали. Документом пропонується доповнити закон "Про виконавче провадження" статтею 62 прим. 1 – "Особливості виконання судового рішення про забезпечення позову" з таким текстом: "Забороняється при виконанні судового рішення про забезпечення позову вживати заходи щодо стягнення коштів та/або звернення стягнення на майно боржника, крім накладення арешту".

9 вересня Верховний Суд зупинив виконання ухвали про виплату Суркісам $350 млн.