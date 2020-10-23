Боголюбов просить суд повернути йому 33,3% акцій ПриватБанку

Це перші позови з боку Боголюбова про скасування націоналізації ПриватБанку.

Бізнес-партнер Ігоря Коломойського, колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов звернувся до Господарського суду м. Києва з чотирма позовами, в яких оскаржує націоналізацію банку.

Серед відповідачів, зокрема, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, Фонд гарантування вкладів і, власне, ПриватБанк, пише finbalance.

В одному позові Боголюбов просить суд визначити статутний капітал ПриватБанку в розмірі 21,256 млрд грн (це показник, який був до націоналізації банку), а також свою частку в ньому - 33,2525% (пакет акцій, прямим власником якого Боголюбов був до націоналізації).

Наразі в держреєстрі вказано обсяг статутного капіталу ПриватБанку на суму 206,06 млрд грн, і він на 100% належить державі в особі Кабміну.

В іншому позові Боголюбов просить суд витребувати з володіння держави в особі Кабміну 33,2525% від загальної кількості випущених акцій ПриватБанку, які належали на праві приватної власності Боголюбову станом на 18 грудня 2016 року, а також зобов'язати Укрексімбанк виконати депозитарну операцію списання цих акцій з рахунку в цінних паперах держави на рахунок Боголюбова в депозитарній установі ТОВ "Солід Дніпро".

Варто зауважити, що це перші позови з боку Боголюбова про скасування націоналізації ПриватБанку. Їх розглядатимуть судді Тетяна Ващенко, Євген Павленко, Ярослав Маріченко і Олена Чинчин.

ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету Міністрів про незаконність націоналізації ПриватБанку. Суд визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація ПриватБанку, і визнав недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку. Рішення не набуло чинності, оскільки було оскаржене в апеляційній інстанції.

19 грудня 2019 року Шостий апеляційний суд за клопотанням ПриватБанку призупинив розгляд скарги до рішення Великої палати Верховного Суду щодо позову родини Суркісів про визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами. 15 червня 2020 року Верховний Суд завершив розгляд цього питання і ухвалив рішення на користь держави.

16 жовтня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва поновив справу про скасування націоналізації ПриватБанку.