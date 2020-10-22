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76% українців відзначають, що у 2020 році ремонтують більше доріг, – дослідження

Усі траси в країні мають довести до ладу за 4 роки.

76% українців відзначають, що у 2020 році ремонтують більше доріг, – дослідження

Ініційована президентом Володимиром Зеленським національна програма «Велике будівництво» привертає увагу людей. Згідно з дослідженням, переважна більшість відзначає поліпшення стану доріг і велику кількість ремонтів, повідомив у Facebook Юрій Голик.

«Свіже дослідження Рейтингу на тему «Дороги України. Оцінки населення». Динаміка більш ніж позитивна. Рекордний кілометраж доріг наочно видно», - коментує Голик.

Під час соцопитування 76% респондентів заявили, що бачать поліпшення стану доріг і збільшення їх ремонту протягом останнього року. Порівнюючи масштаби дорожніх робіт при різних президентах, респонденти поставили на перше місце Володимира Зеленського.

За словами Голика, масовий ремонт доріг у 2020 році - це тільки початок.

«Завдання довести до ладу всі траси в країні за 4 роки незмінне і, як показує цей рік, більш ніж реальне», - говорить він.

Раніше Юрій Голик опублікував фото ключових доріг Волині, за якими можна оцінити якість проведеного ремонту.

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