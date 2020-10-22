Процес десятиліття. Чи розділять Google на частини?

Міністерство юстиції США разом з прокурорами 11 штатів подало позов до Google про зловживання монопольним становищем на ринку інтернет-пошуку та пошукової реклами. Судовий розгляд обіцяє стати найбільшим антимонопольним процесом із початку століття та може призвести до розділення компанії.

Фото: EPA/UPG

У чому звинувачують Google?

Google домінує на ринку інтернет-пошуку США. Якщо в середині 2007 року його частка становила 68%, то зараз – 88% (у тому числі 82% на комп'ютерах і 94% на мобільних пристроях). Другий за популярністю пошуковик Bing займає тільки 7% ринку, Yahoo!, який теж використовує пошукову видачу Bing, – менш ніж 4%, анонімний пошуковик DuckDuckGo – до 2%. Зайти на ринок інтернет-пошуку дуже дорого та складно технологічно, а тому майже нереально.

Фото: justice.gov

Хоча за пошук в інтернеті не потрібно платити, він не є безкоштовним. Користувачі “платять” Google особистою інформацією, яку пошуковик монетизує, продаючи рекламні оголошення для розміщення в пошуковій видачі. Ринок пошукової реклами в США гігантський – понад 50 млрд доларів на рік, і домінує на ньому теж Google. І оскільки компанія має найбільше користувачів і, відповідно, охоплення, присутність у Google – це must have для більшості рекламодавців. Частка Google на ринку пошукової реклами становить понад 70%.

На думку позивачів, Google використовує неконкурентні способи для збереження та посилення свого монопольного становища.

Основна стратегія – купити ексклюзивне право на встановлення свого пошуку та не допустити, щоб це зробили конкуренти. Таким чином Google вдалося захопити майже весь ринок мобільного пошуку.

По-перше, компанія уклала угоду з Apple, яка де-факто забезпечила ексклюзивну присутність пошукової системи Google на пристроях з iOS. Цей пошуковик установлено за замовчуванням на всіх пристроях Apple, і хоча в браузері Safari є можливість змінити ці налаштування, користувачі, як правило, цього не роблять. За це Google щороку платить Apple, за різними оцінками, від 8 до 12 млрд доларів.

Фото: EPA/UPG Військові швейцарської армії використовують на смартфонах Android та iOS Google під час тестування програми для відстеження вiдстаней мiж абонентами в інституті в Лозанні, Швейцарія, 24 квітня 2020 р.

Майже половина пошукового трафіку Google 2019 року припадала на пристрої Apple. У внутрішніх документах компанії його називають “значним каналом доходу”. Але угода важлива для обох компаній. У позові є інформація про те, що 2018 року керівники Google і Apple Сундар Пічаї та Тім Кук зустрічалися, щоб обговорити можливість збільшення пошукової виручки. Пізніше неназваний топменеджер Apple писав колезі з Google, що для досягнення цієї мети “ми маємо працювати як одна компанія”.

Угода між Google та Apple є істотною перешкодою для пошуковиків-конкурентів. Вона фактично позбавляє їх важливого каналу поширення своїх продуктів.

Монопольне становище пошуковика Google на операційній системі Android компанія забезпечує трьома методами.

ОС Android має відкритий код, і теоретично на його основі можна створити нову операційну систему, яка буде конкурентом для основного продукту. Так у 2010 році на основі OpenOffice з'явився LibreOffice. Google робить усе, щоб не допустити цього з Android. У 2014 році Amazon спробував вийти на ринок телефонів з операційною системою Fire OS, яка є форком (відгалуженням) Android, із пошуковиком Bing замість Google. Нічого не вдалося. Найбільші виробники мали зобов'язання перед Google використовувати саме її версію Android і відмовилися працювати з Amazon, побоюючись втратити більш прибуткові контракти. Ті виробники, що погодилися, не мали необхідних маркетингових і логістичних потужностей. Як наслідок, проєкт Fire Phone помер за один рік. Fire OS продовжує використовуватися на планшетах, але їхня частка у США менш ніж 2%.

Google укладає з виробниками мобільних пристроїв на Android угоди про преінсталяцію своїх сервісів. Шість основних додатків від Google – це Google Play, Chrome з пошуком Google, окремо пошук Google, Gmail, Maps та YouTube. Як правило, їх ще й неможливо видалити, навіть якщо користувачу вони не потрібні.

Третій спосіб – партнерські угоди, подібні до контракту Apple. Компанія платить сотні мільйонів доларів за ексклюзивність пошуковика Google на телефонах Android. Інакше, цитують у позові одного менеджера Google, “Bing чи Yahoo можуть будь-якої миті прийти та вкрасти наш пошук в Android”. Звичайно, користувач може скачати інший пошуковик чи браузер, але більшість цього не робить і користується тим, що є. Фото: EPA/UPG

Пошук Google встановлено за замовчуванням у більшості основних браузерів, у тому числі в Safari та Firefox (єдиним великим винятком у США є Internet Explorer та Edge). За це також платяться гроші – до 40% від рекламної виручки, яку він генерує. На сьогодні в США більш ніж 85% ринку займають браузери, де Google встановлено як пошуковик за замовчуванням. Браузерні угоди постійно подовжуються, тому конкурентам дуже складно зайняти це місце.

Standard Oil, AT&T... Google?

Дії Google, на думку позивачів, спотворюють конкуренцію, шкодять користувачам, які обмежені у виборі пошуковика, і рекламодавцям, cповільнюють інновації. Якщо уряд зараз не втрутиться та не ліквідує монополію, яка не дає розвиватися конкурентам, у США більше ніколи не виникне “наступний Google”, попередив заступник генпрокурора США Джеффрі Розен.

У документі не вказано потенційних санкцій, на яких будуть наполягати позивачі, але він містить натяк на розділення Google.

На сайті Міністерства юстиції США вже зараз порівнюють цей позов з історичними антимонопольними процесами, за результатами яких Standard Oil було розділено на 34 компанії, а AT&T – на дев'ять.

Розділення Google (а також Apple, Amazon і Facebook) за результатами антимонопольного розслідування запропонувала і демократична більшість у верхній палаті Конгресу США. Як саме можуть розділити Google, поки що невідомо, але минулого тижня американське видання Politico написало, що прокурори будуть наполягати на продажу компанією браузера Chrome.

Google уже стикався з антимонопольними розслідуваннями і штрафами в інших країнах.

У 2017-2019 роках Єврокомісія наклала на Google три штрафи на загальну суму 8,2 млрд євро за ті самі зловживання, які містяться в позові американського Мін'юсту. У кінці 2019 року французький регулятор з питань конкуренції оштрафував Google на 150 млн євро за зловживання домінантним становищем на ринку пошукової реклами. Узимку 2020 року схожі звинувачення висунула Туреччина, сума штрафу перевищила 16 млн євро.

Фото: EPA/UPG

Позиція Google

У Google вважають, що звинувачення Міністерства юстиції є необґрунтованими. “Люди користуються Google, бо вони так вирішили, а не тому, що змушені чи не можуть знайти альтернатив... Коли Yahoo! платив за те, щоб бути пошуковиком за замовчуванням у Firefox, більшість американців негайно міняли налаштування на користь Google”, – йдеться в заяві корпорації.

У своїй відповіді Google нагадує, що Bing і Yahoo! також платять Apple, щоб бути в Safari. Змінити пошуковик для користувача – справа одного кліку. Скачати і встановити Bing на телефон з ОС Android не складніше, ніж будь-який інший додаток. Змінити Google на Bing у ґуґлівському браузері Chrome теж ніхто не забороняє.

Крім того, у Google наполягають, що конкурують не тільки з іншими пошуковими системами. “Люди знаходять інформацію по-різному: новини – у Twitter, авіарейси – на Kayak та Expedia, ресторани – на OpenTable, рекомендації – в Instagram і Pinterest. А якщо мова про покупки, близько 60% американців одразу йдуть на Amazon”, – переконані у Google.

Позов проти Google – перший масштабний судовий розгляд проти компаній Big Tech. Враховуючи, що антимонопольне розслідування Конгресу визнало монополістами не тільки Google, а й Apple, Amazon і Facebook, він може бути не останнім.

Від подачі позову до можливого розділення компанії, скоріше за все, мине багато часу. Подібний антимонопольний позов проти Microsoft 1998 року закінчився угодою сторін у 2001 році, а на його затвердження в суді знадобилося ще дванадцять місяців.