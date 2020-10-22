Ексзаступнику голови правління Банку "Фінанси та Кредит" повідомили підозру в розтраті 2,5 млрд гривень

За версією слідства, він причетний до розтрати коштів банку.

Ексзаступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" повідомили підозру в розтраті 2,5 млрд гривень.

За даними слідства, він причетний до розтрати грошових коштів банку, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

"Офшорна компанія, яка була пов’язана із бенефіціарним власником банку, у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між українським банком та іноземними банками було укладено договори застави на суму понад 113 млн доларів США. Цими договорами український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах", - йдеться в повідомленні.

У 2015 році через невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків українського банку близько 113 млн доларів США - тоді еквівалент 2,5 млрд грн.

Ці дії вплинули на ліквідність банку, що позначилося на його платоспроможності та сприяло початку ліквідації банку.

Нагадаємо, що "Фінанси та Кредит" був оголошений банкрутом у 2015 році. Ексдепутат, співвласник гірничорудної компанії Ferrexpo та групи "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго у 2018 році був оголошений у розшук у зв'язку з підозрами в розтраті 2,5 млрд гривень банку.

У вересні 2019 Жеваго не прийшов у ДБР на вручення підозри, після чого бюро оголосило його в нацрозшук.

Жеваго також закидають декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу), а саме - відсутність у декларації наявності фінансових зобов'язань на суму понад 10 млн гривень у 2015 та 2016 роках, а також понад 9 млн гривень у 2017 році.

Улітку цього року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення обрати Жеваго запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.