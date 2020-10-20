Адвокати обвинувачених Стефан Решко, Олександр Горошинський, Ігор Варфоломєєв

У Святошинському суді Києва пройшло судове засідання у справі про розстріли на вулиці Інститутській, які відбулися 20 лютого 2014 року. Обвинувачуваними є пятеро ексспівробітників спецпідрозділу міліції "Беркут", які в грудні минулого року передані до ОРДЛО у межах обміну.

Двоє із них — Олександр Маринченко та Сергій Тамтура — повернулися на контрольовану українському уряду територію. Під час засідання прокурор Офісу генеральної прокуратури Ігор Земсков подав до суду клопотання про міжнародний розшук трьох обвинувачених — Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка. Земсков зазначив, що вони умисне переховуються від суду, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Враховуючи, що обвинувачені Зінченко, Янішевський та Аброськін неодноразово без поважних причин не з'явилися до суду, вважаю, що є всі підстави, що вони переховуються від суду за межами України. Вказане свідчить про оголошення їх у розшук у зв'язку із їх умисним ухиленням від суду задля уникнення кримінальної відповідальності", - заявив Ігор Земсков.

Присяжні та головуючий суддя Сергій Дячук

Адвокат обвинувачених ексспівробітників "Беркуту" Ігор Варфоломєєв вказав, що під час обміну у його підзахисних не було паспортів, а також вказав про карантинні обмеження на пунктах пропуску з тимчасово окупованими територіями після початку карантину навесні цього року.

"Усі обвинувачені покинули територію не самостійно. Їхня відмова мала би непередбачені для них та держави наслідки. Щодо можливості здійснення судового виклику - необхідна наявність факту такого виклику", - сказав під час засідання адвокат.

Про неможливість обвинувачених прибути на засідання заявив і адвокат обвинувачених Олександр Горошинський.

"Згідно вимог КПК, суд не наділений такими повноваженнями (оголошувати особу у міжнародний розшук — ред.). Суд може лише оголосити у розшук. Сьогодні я повідомляю, що у Аброськіна відсутні будь-які документи. Без наявності цих документів у наших підзахисних така можливість (перетин кордону та прибуття на судові засідання — ред.) відсутня", — повідомив під час засідання адвокат Горошинський.

Суддя Сергій Дячук задовольнив клопотання прокурора Ігоря Земскова. Також суд зупинив провадження щодо Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка.

Нагадаємо, 28 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід "беркутівцям" Олегу Янішевському, Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну з утримання під вартою на особисте зобов'язання. Аналогічний запобіжний захід обрали Сергію Тамтурі і Олександру Маринченку, які перебували під домашнім арештом. Усі вони були внесені в список на обмін і передані бойовикам 29 грудня.

Колишніх "беркутівців" судять за перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Євромайдану. Процес був близький до стадії дебатів, його фінал прогнозували на 2020 рік. Відбулося понад 200 результативних засідань, кожне тривало від 2 до 6 годин. Це найважливіша і найпрогресивніша справа з усіх "майданівських". У ній понад 200 потерпілих. Детальніше про це можна почитати в тексті "Надзвичайний процес, або Що відбулося з головною справою Майдану". З того часу, як обвинувачених "беркутівців" обміняли, справа фактично не рухається з місця.