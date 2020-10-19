США звинуватили шістьох росіян у кібератаках на Україну та Францію

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти шістьох діючих і колишніх російських офіцерів, які стоять за кібератаками на енергосистеми України, компанії США і кандидатів на президентських виборах 2017 року у Франції.

Про це йдеться в обвинувальному висновку Мін'юсту США, опублікованому в понеділок, передає Associated Press.

Підсудні, які, як стверджується, є офіцерами російського ГРУ, звинувачуються у зломах, які, за словами прокуратури, були спрямовані на просування геополітичних інтересів Кремля і помсту його потенційним ворогам.

У обвинувальному акті на 50 сторінках, який був направлений до федерального суду Піттсбурга, згадуються такі операції росіян: атаки на енергосистему України; спроби покарати організаторів Олімпійських ігор, які викрили російських спортсменів у вживанні допінгу; спроба перешкодити розслідуванню отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки. Обвинувачені також підозрюються в причетності до так званого "витоку Макрона", коли за кілька днів до президентських виборів 2017 року у Франції в мережу потрапили понад 20 тис. електронних листів, пов'язаних з кампанією Макрона.

Прокурори не пред'являють звинувачень у зв'язку з втручанням в американські вибори, хоча офіцери є частиною того ж підрозділу військової розвідки, яке, за словами обвинувачів, втручалося в президентські вибори в США в 2016 році. Росіяни також стоять за програмним забезпеченням, яке в 2017 році завдало шкоди комп'ютерам по всьому світу, і від яких постраждали лікарня Пенсільванії та одна з фармацевтичних компаній США.

Жоден з шести обвинувачених на цей час не перебуває під вартою. Подача обвинувального акта є сигналом залякування, зазначає видання.

"Жодна країна так цілеспрямовано і безвідповідально не перетворює свій кібернетичний потенціал в зброю, як це робить Росія, безглуздо завдаючи безпрецедентної шкоди, щоб домогтися невеликого тактичної переваги", - заявив помічник генерального прокурора з нацбезпеки Джон Демерс.

Нагадаємо, в серпні Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони виявив активізацію хакерського угруповання Gamaredon, яке пов'язують зі спецслужбами Російської Федерації.