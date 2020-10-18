У торговельному центрі в американському місті Гаррісонбург у штаті Вірджинія стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали п'ять осіб. Про це повідомляє ABC News.

Ймовірною причиною вибуху назвали витік газу.

Серед постраждалих - троє студентів місцевого коледжу. Вони отримали легкі поранення. Двох поранених госпіталізували у тяжкому стані. Ще одного доправили до лікарні з легкими пораненнями.

На місці події працювали 70 пожежників. Розпочато розслідування. Точні причини вибуху ще встановлюють.

Фото: cnn

Фото: cnn.news

Нагадаємо, раніше у гуртожитку навчального центру на Чернігівщині стався вибух. Загинув військовий, ще двоє отримали поранення.