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У США стався вибух у торговому центрі, постраждали п’ятеро осіб

Ймовірною причиною вибуху назвали витік газу. 

У США стався вибух у торговому центрі, постраждали п’ятеро осіб
Фото: cnn.com

У торговельному центрі в американському місті Гаррісонбург у штаті Вірджинія стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали п'ять осіб. Про це повідомляє ABC News.

Ймовірною причиною вибуху назвали витік газу. 

Серед постраждалих - троє студентів місцевого коледжу. Вони отримали легкі поранення. Двох поранених госпіталізували у тяжкому стані. Ще одного доправили до лікарні з легкими пораненнями.

На місці події працювали 70 пожежників. Розпочато розслідування. Точні причини вибуху ще встановлюють.

Фото: cnn

Фото: cnn.news

Нагадаємо, раніше у гуртожитку навчального центру на Чернігівщині стався вибух. Загинув військовий, ще двоє отримали поранення.

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