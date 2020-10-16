У світі зафіксували понад 39 млн випадків COVID-19

Україна перебуває на 25 місці серед країн світу за статистикою виявлених випадків коронавірусу.

У світі зафіксували 39 175 466 випадків захворювання коронавірусом.

Про це свідчать дані Worldometer.

Всього COVID-19 забрав життя 1 102 941 людини. Подолали коронавірус 29 378 743 мешканці планети.

Найбільше випадків COVID-19 виявлено у США - 8 216 315. На другому місці Індія - 7 370 468 випадків. Третю позицію посіла Бразилія з 5 170 996 випадками.

Україна перебуває на 25 місці серед країн світу за статистикою виявлених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу із загальних питань у вівторок, 13 жовтня, ухвалила рекомендації щодо єдиного підходу в об'єднанні при визначенні карантинних зон під час пандемії коронавірусної хвороби. Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС не має наміру вводити загальний карантин і закривати кордони.