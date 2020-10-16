Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
(В)опрос дня
(В)опрос дня
У Національному художньому музеї знайшли таємні двері
У Національному художньому музеї знайшли таємні двері
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У світі зафіксували понад 39 млн випадків COVID-19

Україна перебуває на 25 місці серед країн світу за статистикою виявлених випадків коронавірусу.

У світі зафіксували понад 39 млн випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

У світі зафіксували 39 175 466 випадків захворювання коронавірусом.

Про це свідчать дані Worldometer.

Всього COVID-19 забрав життя 1 102 941 людини. Подолали коронавірус 29 378 743 мешканці планети.

Найбільше випадків COVID-19 виявлено у США - 8 216 315. На другому місці Індія - 7 370 468 випадків. Третю позицію посіла Бразилія з 5 170 996 випадками.

Україна перебуває на 25 місці серед країн світу за статистикою виявлених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу із загальних питань у вівторок, 13 жовтня, ухвалила рекомендації щодо єдиного підходу в об'єднанні при визначенні карантинних зон під час пандемії коронавірусної хвороби. Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС не має наміру вводити загальний карантин і закривати кордони. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також