Головний санлікар назвав чотири причини зростання кількості хворих коронавірусом в Україні

Збільшення кількості інфікованих коронавірусом в Україні, що спостерігається останніми часом, має чотири основні чинники.

Про це в інтерв'ю НВ розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Перше — це власне збудник, специфіка його циркуляції, на яку ніщо не може вплинути. Друге — це сезонність. Збудник потрапляє в сезон грипоподібних захворювань, коли створюються умови для циркуляції. Третє — це наслідки першого карантину. Люди після тривалого терміну перебування на карантині перестають боятися будь-якої хвороби, ризикують і нехтують протиепідемічними правилами. І четверте — це нехтування правилами навіть суб'єктами господарювання", – пояснив він.

Ляшко додав, що після святкування Дня міста в Дніпрі добова кількість нових захворілих зросла приблизно утричі. Якщо спочатку реєстрували 89-100 нових інфікованих, то через 10 днів після масового святкування - 300-350.

Головний санлікар також додав, що з початком навчального року кількість захворілих школярів та студентів не змінилася і становить 8%.

"Коли почали хворіти діти, то ми побачили, що вони частіше хворіють і приносять вірус в школу або із сім'ї, або від вчителя. Чітко простежується тенденція участі в масових заходах, святкуваннях, концертах, весіллях. Особливо в останніх, де більш 100−150−200 осіб, — якщо там був один хворий, то потім спостерігався спалах", - додав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що 8 жовтня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки. Він також додав, що міністерство почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих. Наразі МОЗ готується до того, щоб до грудня збільшити кількість тестувань на COVID-19 з 35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Цього тижня Кабінет міністрів подовжив карантин до 31 грудня. Також було змінено карантинні обмеження. Час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування обмежується з 7 ранку до 22 години. До цього їм можна було працювати до опівночі.

У зеленій зоні участь у масових закладах можуть брати не більше 50 осіб, у жовтій - не більше 30, помаранчевій - до 20.

На спортивних заходах заборонена присутність глядачів. Заборона не поширюється на міжнародні заходи, але МОЗ ухвалюватиме окреме рішення щодо них.

Школам рекомендовано піти на канікули з 15 по 30 жовтня, а закладам професійної і вищої освіти перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада. Студентам за можливості рекомендовано виїхати з гуртожитків.