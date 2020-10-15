Українські та іноземні музикантки проведуть марафон "Живи" до дня боротьби з раком грудей

Фото: facebook.com/livemarathonZHYVY

До Всеукраїнського дня боротьби з раком грудей , 20 жовтня, проведуть 8-годинний музичний та інформаційний онлайн-марафон "Живи". Музикантки виконають твори класичної та сучасної музики на підтримку жінок у діагнозі.

Онлайн-трансляцію марафону можна подивитися за цим посиланням з 12:00 до 20:00.

Участницями проєкту стануть близько 20 виконавиць з України, Німеччини, США та Грузії. Серед хедлайнерок - цьогорічна володарка "Греммі", американська піаністка українського походження Надія Шпаченко, електронна музикантка Наталі Берідзе з Грузії, композиторка Анна Корсун з Німеччини, українські скрипальки Мирослава Которович та Богдана Півненко.

Фото: facebook.com/livemarathonZHYVY

"Насправді дуже хочеться своїм мистецтвом підтримати тих, хто у цей ковідний час ще й бореться з важкою хворобою. Знаю? як це складно, бо через такий діагноз пройшла моя подруга і колега. І змогла побороти хворобу. Тому в цей день бажатиму всім одужання і гарних людей поруч", - розповіла Богдана Півненко.

Наталі Берідзе зазначила, що приєднується до марафону на знак підтримки жінок у всьому, чого вони хочуть досягати та за що хочуть боротися.

"Рак молочної залози, яким би страшним і хворобливим він не був, - це не кінець, часто новий початок, охоплений великою любов’ю та підтримкою друзів, сім’ї та інших жінок у всьому світі. Я вірю, що емпатія має чудодійну силу. Так само як музика для мене! Я бажаю всім мужності, віри та всіх сил у світі на шляху до зцілення", - звернулася музикантка.

Фото: facebook.com/livemarathonZHYVY

У інформаційних паузах до стріму також долучаться пацієнтки, лікарі, активісти та соціологи. Вони обговорюватимуть проблеми, з якими найчастіше стикаються жінки в діагнозі. Підтверджена участь лідерів трьох пацієнтських організацій, психологині Вікторії Костецької, головного лікаря Інституту раку Андрія Безносенка, завідувача хірургічним відділенням Київського онкоцентру Миколи Анікуська, представника НСЗУ, голови профільного підкомітету Валерія Зуба. Можлива участь міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Ведучими стріму будуть засновниця пацієнтської спільноти Inspiration Family Анна Узлова та журналістка Оксана Муляр.

Після звершення марафону в рожевий колір підсвітять три найбільші оперні споруди в Україні - у Києві, Львові та Одесі.

Докладніше про те, як українські онкохворы борються з хворобою під час пандемії коронавірусу, читайте в матеріалі LB.ua "Онкопацієнти на карантині: як лікувати рак у ковідному безладі".