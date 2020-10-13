Близько 75% українців обрали сімейних лікарів, - НСЗУ

Понад 30 млн 600 тисяч українців обрали своїх сімейних лікарів. Це близько 75% населення країни.
Про це інформує пресслужба Національної служби здоров’я.
За її даними, на сьогодні НСЗУ законтрактувала 1686 надавачів первинної меддопомоги, з яких 1103 - комунальні медзаклади, 208 - приватні, 375 - лікарі-ФОП. Тобто 35% надавачів послуг первинної меддопомоги, законтрактованих НСЗУ, є приватними.
Кількість надавачів первинної допомоги, які уклали договір з НСЗУ, на сьогодні на 220 більше, ніж було на кінець минулого року. Причому 75% з цих нових закладів є приватними або лікарями-ФОП.
З початку року заклади первинки отримали від НСЗУ 14,3 млрд грн за надання допомоги пацієнтам.
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Незалежно від того, в якому закладі - комунальному чи приватному - працює лікар, якого обрав пацієнт, він отримує весь обсяг послуг, передбачений Програмою медичних гарантій, запевняють у НСЗУ. Зокрема, це консультації лікаря, базові дослідження та аналізи, виписка е-рецептів на «Доступні ліки», е-направлень до лікарів-спеціалістів, на проведення досліджень чи лікування, проведення вакцинації дітей і дорослих відповідно до календаря щеплень, оформлення лікарняних та довідок.
"Зараз “первинка” відіграє важливу роль у боротьбі з пандемією. Суттєво зросла навантаженість на лікарів, адже до них в першу чергу звертаються пацієнти з підозрою на ковід. Окрім того, в майже 600 медзакладах первинки було сформовано мобільні бригади, які виїжджають за направленням лікарів до пацієнтів з підозрою на COVID-19, щоб взяти у них матеріал для проведення ПЛР-тестування. В цих закладах утворена 1051 мобільна бригада", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у НСЗУ розповіли про зміни у первинній медичній допомозі в 2021-му. Пропонується збільшити базову капітаційну ставку за обслуговування одного пацієнта, з яким підписана декларація, до 710 грн; запровадити новий пакет медичних послуг для лікування туберкульозу на рівні ПМД, а також запровадити від 2,5% до 5% доплати закладам за виконання умов договору.