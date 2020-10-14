Українська волонтерка потребує допомоги у зборі коштів на кисневі апарати

Благодійний фонд "СВОЇ" збирається закупити десять нових кисневих концентраторів та надавати їх безкоштовно пацієнтам з ковід.

Фото: Facebook Леся Литвинова

Українська волонтерка Леся Литвинова потребує допомоги у зборі коштів на кисневі апарати, які використовується пацієнтами з коронавірусом

Благодійний фонд "СВОЇ" безкоштовно надає кисневі концентратори хворим на ковід, однак їх не вистачає на усіх, кому вони необхідні.

"У мене окремий список тих, у кого я заберу кисень, якщо хтось буде тим, хто важчий. Страшний список. У ньому ті, хто "почекає і потерпить". Ті, хто знає ціну вдоху та готовий віддати свій апарат тим, хто на піку", – зазначила Литвинова на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала, що нині з'явилася можливість закупити партію десятилітрових апаратів за ціною 26 000 за одну штуку.

"Це казково низька ціна. Я не знаю, чи зможу я зібрати на десяток. Це величезна сума. Але я принаймні спробую. Тому що запитання: "Є в тебе кисень?" Буде актуальним ще довго", – відзначила волонтерка.

Допомогти коштами можна за наступними реквізитами:

Рахунок UA223206490000026007052620401, отримувач БО "БФ "СВОЇ"

Код ЄДРПОУ: 39293651

Картка фонду 5169 3305 1748 5634 Кошкина Ирина

PayPal: Frolivska911@gmail.com