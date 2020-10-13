В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Кіровоградщині зафіксували антирекорд за кількістю захворювань на COVID-19

В області виявили 30 хворих на коронавірус за добу.

На Кіровоградщині зафіксували антирекорд за кількістю захворювань на COVID-19
Президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка.
Фото: скрін відео

У Кіровоградській області за минулу добу зафіксовано 30 нових випадків захворювання на коронавірус. Це найбільша кількість нових інфікувань за кілька місяців.

Про це у Telegram повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

"30 хворих на коронавірус за добу. Антирекорд протягом останніх кількох місяців. І ми всі розуміємо, що епідситуація все більше загострюватиметься. Сьогодні по 13 випадків маємо в Кропивницькому й Олександрії. Ще по одному - в Благовіщенському, Вільшанському та Кропивницькому районах, а також у Гайвороні", - зазначив Назаренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, тепер показник захворюваності, при якому територію будуть відносити до червоної зони епіднебезпеки, буде фіксований, тоді як раніше він постійно змінювався.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також