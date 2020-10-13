На Кіровоградщині зафіксували антирекорд за кількістю захворювань на COVID-19

В області виявили 30 хворих на коронавірус за добу.

У Кіровоградській області за минулу добу зафіксовано 30 нових випадків захворювання на коронавірус. Це найбільша кількість нових інфікувань за кілька місяців.

Про це у Telegram повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

"30 хворих на коронавірус за добу. Антирекорд протягом останніх кількох місяців. І ми всі розуміємо, що епідситуація все більше загострюватиметься. Сьогодні по 13 випадків маємо в Кропивницькому й Олександрії. Ще по одному - в Благовіщенському, Вільшанському та Кропивницькому районах, а також у Гайвороні", - зазначив Назаренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, тепер показник захворюваності, при якому територію будуть відносити до червоної зони епіднебезпеки, буде фіксований, тоді як раніше він постійно змінювався.