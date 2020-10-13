В Україні заборонили проводити спортивні заходи з глядачами, крім міжнародних змагань

Футбольні матчі збірної, а також поєдинки ЛЧ і ЛЄ можуть проводити з глядачами, але при вирішенні МОЗ.

Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину по всій території країни до кінця 2020 року.

При цьому дозволяється проведення спортивних змагань на території регіонів без глядачів, повідомляє sportarena.com.

Міжнародні змагання можуть проходити з уболівальниками тільки при окремому дозволі МОЗ.

Раніше повідомлялося, що збірна України і клуби-учасники єврокубків зможуть грати домашні ігри з глядачами лише в тому випадку, якщо територіально місце проведення буде підпадати під "жовту" або "зелену" зони карантинних обмежень.

Раніше на матчах внутрішніх футбольних змагань (Favbet Ліга, Перша і Друга ліги, Кубок України) допускалося присутність вболівальників до 25% від місткості стадіону.