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Третього бою Ф'юрі - Вайлдер не буде

Хоча в контракті Вайлдера була прописана опція такого сценарію.

Третього бою Ф'юрі - Вайлдер не буде
Деонтей Вайлдер (зліва) і Тайсон Ф'юрі
Фото: EPA/UPG

Третій бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 22 КО) і ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) зірвався.

Про це повідомив сам Ф'юрі.

Нагадаємо, в першому поєдинку, що відбувся в грудні 2018 року, судді зафіксували нічию, а в другому бою в лютому цього року Ф'юрі нокаутував Вайлдера і відібрав чемпіонський пояс WBC.

"Мене просили перенести бій на грудень - я погодився провести поєдинок 19 грудня. Потім вони знову спробували перенести бій. Я тренувався. Я був готовий.

Але коли вони попросили перенести бій з 19 грудня на наступний рік, це було вже занадто. Я йду далі", - наводить слова Ф'юрі Sky Sports.

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